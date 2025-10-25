Tietokirjapalkinto jaettiin 25. kertaa – viisi palkittiin

Suomen tietokirjailijat on myöntänyt Tietokirjailijapalkinnot viidelle tekijälle tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suuruudeltaan 8 000 euron palkinnot jaettiin lauantaina Helsingin kirjamessuilla Hannu Itkoselle, Laura Juntuselle, Sami Karjalaiselle, Rauno Lahtiselle sekä Eveliina Talvitielle.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Hannu Itkonen on tuotannossaan käsitellyt muun muassa huippu-urheilua sekä urheilua harrastuksena. Palkintoperusteluissa hänen sanotaan tuoneen urheilututkimukseen arvokasta sosiologista näkökulmaa.

Vapaa toimittaja Laura Juntunen taas on julkaissut useita teoksia, joissa kuvataan hyvinvointivaltion turvaverkon läpi pudonneiden ihmisten elämää. Hän on käsitellyt teoksissaan muun muassa huumeidenkäyttäjien arkea sekä asunnottomuutta. Perusteluissa Juntusta kehutaan siitä, että hän antaa äänen ja arvon ihmisille, jotka eivät ole tottuneet tulemaan kuulluiksi.

TEKNIIKAN tohtori, luontokuvaaja Sami Karjalaisen tuotantoa taas kuvataan kauttaaltaan tasaisen laadukkaaksi. Hän on kirjoittanut tietokirjoja muun muassa Suomen sudenkorennoista ja hämähäkeistä.

Tutkija ja Turun yliopiston kulttuurihistorian dosentti Rauno Lahtinen on keskittynyt tuotannossaan erityisesti Turun kaupungin kulttuuri- ja rakennushistoriaan. Hänen kehutaan tuoneen ansiokkaasti Turun seudun historiaa tutuksi suurelle yleisölle.

Kirjailija Eveliina Talvitie on kirjoittanut muun muassa Ilkka Kanervan ja Matti Vanhasen elämäkerrat sekä naisen yhteiskunnallista asemaa käsitteleviä tietokirjoja. Palkintoperustelujen mukaan Talvitie on monipuolinen kirjoittaja, joka ei kaihda hankalia aiheita. Hän saa kiitosta myös sujuvasta ja helppolukuisesta tekstistä.

Tietokirjailijapalkintoja on myönnetty vuodesta 2001 lähtien. Lauantaina ne jaettiin 25. kertaa.