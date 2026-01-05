Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.1.2026 09:45 ・ Päivitetty: 5.1.2026 09:45

Tihutyö vei berliiniläisiltä sähköt – ekoääriryhmä ilmoittautui tekijäksi

LEHTIKUVA / AFP
Osassa Berliiniä katuvalot olivat maanantaille asti pimeinä katkon jäljiltä.

Berliinissä korjaustyöt jatkuvat yhä viikonlopun jättimäisen sähkökatkon jäljiltä. Katkon syyksi epäillään äärivasemmistolaisten ekoaktivistien tihutyötä.

Lauantaina Berliinissä 45000:n kotitalouden ja parintuhannen yrityksen sähköt katkesivat, kun osa kaupungin suuren kaasuvoimalan sähkönsiirtokaapeleista tuhoutui tulipalossa. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi.

Sairaalat ja vanhainkodit saatiin varavoiman avulla käyntiin lauantain ja sunnuntain aikana, mutta tuhannet ihmiset joutuvat olemaan yhä ilman sähköä.

Paikalliset energiayhtiöt arvioivat, että korjaustyöt kestävät loppiaisen yli, koska katko on kerrannaisvaikutuksineen rikkonut monia järjestelmiä huomattavan pahasti.

POLIISIN MUKAAN siirtoverkkoon tehtiin polttoisku voimalan viereisellä sillalla, jossa kaapelit olivat hyvin lähellä toisiaan.

Tekijäksi on ilmoittautunut äärivasemmistolainen, ekoaktivisteiksi itseään mainostava Vulkangruppe eli ”Tulivuoriryhmä”.

Se on kertonut suunnanneensa iskunsa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vastaan. Lausunnossaan ryhmä pahoittelee vähäosaisille aiheutunutta haittaa, mutta pitää ”varakkaiden huviloiden” virrankatkaisua oikeutettuna.

Sama ryhmä kehui vuonna 2024 pysäyttäneensä Teslan berliiniläisen autotehtaan toiminnan polttamalla tehtaalle johtavia voimalinjoja.

SAKSAN viranomaiset julkaisivat viime syksynä raportin maan äärivasemmistolaisten ympäristöaktivistien toiminnasta. Ryhmät ovat tehneet tihutöitä etenkin netti-, tele- ja energiaainfraan, ja niistä oli aiheutunut miljoonien eurojen vahinkoja.

Ryhmät ovat perustelleet toimiaan kapitalismin ja kulutusyhteiskunnan vastustamisella sekä luonnonsuojelulla, mutta mukana on voinut olla myös ulkomailta masinoitua yllyttämistä.

Viime vuodenvaiheessa Saksasta paljastui sabotaasikampanja, jossa venäläisten värväämät toimijat olivat vahingoittaneet satoja autoja ja naamioineet iskut Saksan vihreiden tekemiksi.

