23.1.2026 06:26 ・ Päivitetty: 23.1.2026 06:26

Tiktok teki yhtiöjärjestelyitä: välttää häädön Yhdysvalloista

LEHTIKUVA / AFP

Sosiaalisen median videopalvelu Tiktokin Yhdysvaltain-toiminnoille on perustettu yhteisyritys, joka mahdollistaa toiminnan jatkamisen Yhdysvalloissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tiktok kertoi torstaina tiedotteessaan yhdysvaltalaisessa enemmistöomistuksessa olevan TikTok USDS Joint Venture LLC perustamisesta.

Yhdysvaltain kongressi sääti toissa vuonna lain, joka kielsi Tiktokin käytön Yhdysvalloissa, ellei kiinalaisomisteinen ByteDance myy Tiktokin Yhdysvaltain-toimintoja paikalliseen omistukseen.

Tiktokin mukaan sillä on Yhdysvalloissa yli 200 miljoonaa käyttäjää.

Tiktokin omistava ByteDance omistaa jatkossa yhteisyrityksestä hieman alle 20 prosenttia.

UUTTA yhtiötä hallinnoi 15 prosentin osuudet siitä omistavat sijoitusyhtiö Silver Lake, teknologiayritys Oracle and arabiemiraattien valtiollisessa omistuksessa oleva sijoitusyhtiö MGX.

Tiedotteen mukaan perustettu yritys turvaa Tiktokin yhdysvaltalaisten käyttäjien käyttäjädataa Oraclen pilvipalveluissa. Perustetun yrityksen on tarkoitus myös huolehtia kolmannen osapuolen varmistamasta tietosuoja- ja kyberturvallisuusohjelmasta.

Oraclen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Larry Ellison on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pitkäaikainen liittolainen.

Yhteisyrityksen toimitusjohtajana aloittaa Tiktokin nykyinen operatiivinen johtaja Adam Presser. Tiktokin toimitusjohtaja Shou Chew istuu yhteisyrityksen hallituksessa.

Nyt ilmoitettu ratkaisu vastaa laajalti aiempia mediatietoja, jotka perustuivat Tiktokin työntekijöille sisäisessä muistiossa kerrottuihin tietoihin.

