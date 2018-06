”Tilanne muuttui parin viikon sisällä täysin, kun sain puhelinsoiton” – Riitta Mäkinen aloittaa kansanedustajana perjantaina

Tuore SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) esittää valtakirjansa puhemies Paula Risikolle (kok.) torstaina.

Mäkinen siirtyy eduskuntaan kansanedustaja Susanna Huovisen (sd.) tilalle Huovisen siirtyessä Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajaksi.

Mäkinen on Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Mäkisen edustajantoimi alkaa varsinaisesti perjantaina. Hän oli kuitenkin perehtymässä eduskunnan käytäntöihin jo tänään.

– Keskiviikon olen Jyväskylässä ja tulen torstain aamukoneella ja pääsen eduskuntaryhmään. Ja perjantaina sitten kompuroimaan saliin, Mäkinen naurahtaa.

Paikalle eduskunnan kuppilaan, jossa Demokraatin haastattelua tehdään, osuu myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindman toivottaa Mäkisen tervetulleeksi halauksella.

– Tervetuloa, onks kaikki hyvin? hän kysyy.

– On. Pirun väsynyt, Mäkinen heittää.

Hän on järjestellyt viime päivät tiiviisti asioita Jyväskylän päässä kuntoon.

– Yksi iso asia on se, että saan perheasiat siihen jamaan, että oikeasti pystyy hyvällä omallatunnolla lähtemään töihin, Mäkinen, jolla on kaksi kouluikäistä lasta, toteaa.

Pystyitkö?

– Pystyin. Se on minun mielestäni työn hoitamisen kannalta yksi keskeinen asia.

Liikennehyhteydet Jyväskylään ovat hyvät, joten Mäkinen aikoo yöpyä Helsingissä vain jos se on välttämätöntä.

”Aivot ihan toiseen asentoon.”

Mäkisen tiedetään harkinneen melko pitkään ennen kuin otti Huoviselta vapautuneen paikan vastaan.

– Siinä oli sellainen juttu taustalla, että olin juuri kolmisen viikkoa takaperin ilmoittanut, etten lähde seuraaviin vaaleihin ehdolle. Sitä päätöstä jahkasin mielessäni noin pari vuotta. Sitten se tilanne muuttui parin viikon sisällä täysin päinvastaiseksi, kun sain illalla Susannalta puhelinsoiton, että onneksi olkoon uudelle kansanedustajalla. Siinä ensinnäkin joutui kliksauttamaan aivot ihan toiseen asentoon.

Mahdollisiiin maakuntavaaleihin Mäkinen oli lupautunut ehdolle jo ennen tietoa kansanedustajuudesta. Nyt on kuitenkin edessä uudelleenpohdinnan paikka.

– Olen miettinyt vähän sitä, että kovin monella jakkaralla ei välttämättä ole syytä istua. Se nyt on ihan selvää, että jos tässä tulee ennenaikaiset eduskuntavaalit, olen kyllä niissä mukana. Sanoisin näin, että aika isolla todennäköisyydellä sitten ensi keväänäkin (eduskuntavaaleissa). Sen oikeastaan näyttää tämä 7 kuukautta, Mäkinen pohtii.

”Siellä tuntuu unohtuvan pitkäaikaistyöttömyyden ja erityistä tukea tarvitsevien työttömien palvelut aika lailla tyystin.”

Jyväskylässä käytännöt muuttuivat viime vuonna niin, että keskeisissä luottamustoimissa toimivilla poliitikoilla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti.

Mäkinen on hoitanut valtuuston puheenjohtajajuutta 40-prosenttisesti. 60-prosenttisesti hän on tehnyt ansiotöitä.

– Olen 10 vuotta tehnyt töitä työllisyyden hoidon kentällä. Viime vuonna olen vetänyt erilaisia työvoimapoliittisia hankkeita Keski-Suomen TE-toimiston alaisuudessa. Se on ollut äärettömän mielenkiintoista työtä, Mäkinen kertoo.

Tästä onkin helppo hypätä kesän ja syksyn yhteen tärkeimmistä poliittisista teemoista, hallituksen kasvupalveluudistukseen, joka myllää isosti työvoimapalveluita. Mäkiseltä ei heru korkeita arvioita hallituksen suunnitelmista.

– Siellä tuntuu unohtuvan pitkäaikaistyöttömyyden ja erityistä tukea tarvitsevien työttömien palvelut aika lailla tyystin. Se keskittyy niin vahvasti yritysten elinvoiman lisäämiseen.

Mäkisella on myös iso huoli siitä, miten rajapinta kasvupalvelujen ja sote-palvelujen välillä järjestyy, samoin maakuntien ja kuntien roolituksesta.

– Sellaista tilannetta ei voi tulla, että kunnilta ja varsinkin isoilta kaupungeilta viedään oikeus tehdä omaa elinkeino- ja elinvoimapolitiikkaa.

”Katastrofi sinänsä.”

Mäkinen suhtautuu 7 kuukauden jaksoonsa kansanedustajana realistisesti.

– Henkilökohtainen tavoite on asioihin perehtyminen ja kokemuksen kartuttaminen. Totta kai jonkinlainen elementti on Keski-Suomen maakunnan ja kaupunkiseudun näkyvyyden lisääminen täällä pääkaupunkiseudulla.

Syksyllä eduskunnassa käydään myös ratkaisevat sote-väännöt. Hallitusta kaatamaan Mäkinen ei kuitenkaan ole ainakaan suoranaisesti lähdössä.

– Yleensäkään hallituksen kaatuminen ei välttämättä ole paras mahdollinen tapa ratkaista ongelmia, mutta toki tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne. Tiedän, että on paljon niitä, jotka näkevät, että ainoa järkevä tapa saada sote-uudistus kuriin on yksinkertaisesti aloittaa alusta. Tietenkin SDP:n avaus omalla malliillaan ei edellyttäisi pyörän keksimistä uudelleen. Nyt odotan mielenkiinnolla sitä, millaiseksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan edellyttämät muutokset viilautuvat ja minkälainen esitys sitten eduskuntaan tulee, Mäkinen pohtii.

– Eihän se kovin hyvältä näytä, hän toteaa hallituksen sote-esityksestä.

– Sieltä puuttuvat ensinnäkin ne keskeiset säästöjä tuovat elementit aika lailla täysin. Se on hyvin ongelmallinen myöskin kuntien näkökulmasta. Se hallinnollinen hässäkkä, mikä liittyy maakuntaan, on ihan katastrofi sinänsä. Palvelujen osalta valinnanvapaus tuossa muodossa vaarantaa merkittävällä tavalla yhdenvertaisuuden ja palvelujen saatavuuden ja on erittäin ongelmallinen nimenomaan palveluja erityisesti tarvitsevien näkökulmasta.

– Ei siinä nyt oikein mikään rehellisesti sanottuna mene tällä hetkellä kohdilleen, Mäkinen tiivistää.