20.3.2026 06:49 ・ Päivitetty: 20.3.2026 07:11

Tilastokeskus: Kaikkien ikäryhmien työttömyysaste kasvoi – Nuorisotyöttömyys huipussaan

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Asiakas Helsingin työllisyyspalveluiden toimipisteessä 17. helmikuuta 2025.

Kaikkien ikäryhmien työttömyysaste kasvoi viime vuonna Suomessa, kertoo Tilastokeskuksen tuore työvoimatutkimus. Eniten työttömyysaste nousi kuitenkin 15-24-vuotiaiden joukossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työttömyysaste kasvoi sekä miehillä että naisilla. Työllisten määrässä laskua oli kuitenkin vain naisilla, kun taas miespuolisten palkansaajien määrä pysyi ennallaan.

Työllisten määrä väheni erityisesti nuorten naisten joukossa: laskua oli eniten 25-34-vuotiaiden naisten ikäryhmässä.

20-64-vuotiaiden miesten työllisyysaste oli viime vuonna noin 76 prosenttia. Heikennystä edellisvuoteen verrattuna oli 0,4 prosenttiyksikköä. Naisten työllisyysaste laski taas prosenttiyksiköllä ja oli päälle 75 prosenttia.

Työvoimaa oli viime vuonna tarjolla jonkin verran edellisvuotista enemmän. Työllisiä ja työttömiä oli viime vuonna 27 000 enemmän kuin edellisvuonna. Yhteensä heitä oli lähes kolme miljoonaa.

Nuorten työttömyys huipussaan
Työttömiä miehiä oli viime vuonna 152 000, mikä oli 18 000 enemmän kuin vuonna 2024. Työttömiä naisia oli puolestaan 125 000, mikä oli 22 00 enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Tilastokeskuksen mukaan miesten työttömyysaste kasvoi viime vuonna prosenttiyksiköllä noin 10 prosenttiin. Naisten työttömyysaste kasvoi puolellatoista prosenttiyksiköllä noin yhdeksään prosenttiin.

Nuorten työttömyysaste oli viime vuonna korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Nuorten työttömyysaste oli viime vuonna lähes 22 prosenttia.

Yrittäjien määrä pysyi viime vuonna edellisvuoden tasossa. Vuonna 2025 yrittäjiä oli keskimäärin 304 000 eli saman verran kuin edellisvuonna. Yrittäjien osuus kaikista työllisistä pysyi 12 prosentissa, Tilastokeskus kertoo.

Juttu ja otsikko päivitetty kauttaaltaan klo 9.11.

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
19.3.2026
Lindtman helpottui häirintäselvityksestä – Merinen: ”Toimin oikein, tapa olisi voinut olla toinen”
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
19.3.2026
Kiuru: ”Nyt eletään jo muuttolintujen aikaa” – Kohuttu lakiesitys uudelle valiokuntakierrokselle
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
18.3.2026
Keskustan hiipuminen ei ole hyvä uutinen SDP:lle
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
18.3.2026
Arvio: Kuoleman lintu varastaa show’n surukuvauksessa, joka kallistuu lapselliseksi kauhurevittelyksi
Lue lisää

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

