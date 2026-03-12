Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

12.3.2026 06:57 ・ Päivitetty: 12.3.2026 06:57

Tilastokeskus: synkät luvut konkurssihakemuksista

Helmikuussa haettiin konkurssiin noin 380 yritystä, kertoo Tilastokeskus. Konkurssihakemuksia tehtiin noin 50 enemmän kuin viime vuoden helmikuussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vireille pantujen konkurssien liukuva vuosisumma lähestyi helmikuussa 4 000 konkurssin rajaa. Määrä ylittää 2000-luvun finanssikriisin aikaisen ennätyksen.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 konkurssien suurin vuosisumma oli suurimmillaan 3 300 konkurssin paikkeilla.

Yksittäisistä toimialoista helmikuussa haettiin konkurssiin eniten rakennusalan ja kaupan alan yrityksiä.

