12.3.2026 06:57 ・ Päivitetty: 12.3.2026 06:57
Tilastokeskus: synkät luvut konkurssihakemuksista
Helmikuussa haettiin konkurssiin noin 380 yritystä, kertoo Tilastokeskus. Konkurssihakemuksia tehtiin noin 50 enemmän kuin viime vuoden helmikuussa.
Vireille pantujen konkurssien liukuva vuosisumma lähestyi helmikuussa 4 000 konkurssin rajaa. Määrä ylittää 2000-luvun finanssikriisin aikaisen ennätyksen.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 konkurssien suurin vuosisumma oli suurimmillaan 3 300 konkurssin paikkeilla.
Yksittäisistä toimialoista helmikuussa haettiin konkurssiin eniten rakennusalan ja kaupan alan yrityksiä.
