Kotimaa

2.12.2025 06:11 ・ Päivitetty: 2.12.2025 06:11

Tilastot: Potilasvahingot kasaantuvat yli 50-vuotiaille – Myös sukupuoli vaikuttaa

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Nuorten ikäluokissa sekä 80 vuotta täyttäneillä painottuvat kliiniseen tutkimukseen liittyvät vahingot.

Keskiverto potilasvahingon kärsinyt henkilö on 50 vuotta täyttänyt nainen. Korvattujen potilasvahinkojen määrissä on suurta vaihtelua sekä iän että sukupuolen mukaan, ilmenee Potilasvakuutuskeskuksen tiedoista.

Demokraatti

Demokraatti

Tiedotteen mukaan potilasvahinkojen määrä kasvaa hoitotoimenpiteiden määrän mukana, ja vakavat haitat painottuvat erityisesti iäkkäisiin.

Potilasvahinkojen määrät noudattelevat tehtyjen toimenpiteiden määriä. Kun hoidon määrä kasvaa, lisääntyvät myös vahingot.

Eniten potilasvahinkoja on korvattu yli viisikymppisille. 50-69-vuotiaille tapahtuneet vahingot kattavat lähes 40 prosenttia kaikista korvatuista potilasvahingoista. Kaikkiaan yli 50-vuotiaille tapahtuu lähes kaksi kolmasosaa kaikista korvatuista vahingoista.

Nuorten ikäluokissa sekä 80 vuotta täyttäneillä painottuvat kliiniseen tutkimukseen liittyvät vahingot, kun taas muilla ikäryhmillä eniten vahinkoja tapahtuu leikkaustoimenpiteiden yhteydessä. Infektiovahinkojen osuus potilasvahingoista kasvaa, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse.

– Ihmisen fysiologia selittää osan eri ikäryhmien välisistä eroista – nuoren ihmisen keho toipuu nopeammin ja paremmin sekä sairauksista että mahdollisista potilasvahingoista, Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri Morag Tolvi sanoo tiedotteessa.

VALTAOSASSA potilasvahingoista ei tiedotteen mukaan aiheudu pysyvää haittaa, tai haitta on lievä. Vakavampia haittoja on enemmän vanhemmilla potilailla.

Esimerkiksi yli 70-vuotiailla vakavampien haittojen osuus vahingoista on yli kaksinkertainen verrattuna kolmekymppisiin.

– Ikäihmisille tehdään paljon erilaisia hoitotoimenpiteitä, mutta vahinkotilastoissa kaikkein vanhimmat ikäluokat eivät kuitenkaan erotu. On siis selvää, että osa iäkkäiden potilasvahingoista jää ilmoittamatta. On tärkeä, että potilaat tekevät ilmoituksia, jotta vahingonkärsineet saavat heille kuuluvat korvaukset. Lisäksi vahinkoilmoitusten avulla vahingoista saadaan tietoa, mikä auttaa vähentämään vahinkoja tulevaisuudessa, Tolvi painottaa.

Naiset painottuvat korvatuissa vahingoissa, heidän osuutensa on 59 prosenttia. Vanhemmissa ikäluokissa ero on vielä selvempi, sillä 80-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ikäluokissa naisten osuus vahingoista on 65 prosenttia.

– Osittain jakauma liittyy väestörakenteeseen – yli viisikymppisiä naisia on enemmän kuin miehiä. Lisäksi useissa tutkimuksissa on todettu, että naiset hakevat ongelmiin apua herkemmin ja käyttävät siis terveyspalveluita enemmän kuin miehet, Tolvi kommentoi.

Tiedotteessa on käytetty tietoja korvatuista potilasvahingoista, jotka on ratkaistu vuosina 2014-2023.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

