26.5.2026 12:05 ・ Päivitetty: 26.5.2026 12:05

Timo Harakka: Vähintään 10 000 pitkäaikaistyötöntä voisi olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen

Jukka-Pekka Flander / SDP

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka puolustaa pitkäaikaistyöttömien oikeutta työkykytarkastukseen.

Harakka sanoo tiedotteessaan, että vuoden 2005 lakimuutos, joka tunnetaan Lex Taipaleena, mahdollisti kerralla arviolta 4 000 työkyvyttömän siirtymisen eläkkeelle.

Harakan mukaan sama perusongelma on kuitenkin edelleen ratkaisematta: se että työttömien työ- ja toimintakyky jää liian usein arvioimatta, vaikka lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä siihen jo nykyisellään velvoittavat.

– Työkyvyttömistä voidaan huolehtia ilman uusia lakimuutoksia, kunhan nykyistä lakia noudatetaan ja palveluketjut toimivat.

Harakka sanoo, että työttömillä on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen, mutta se on ollut tarjolla vain muutamalle prosentille.

Hän viittaa Paltamossa vuosina 2009-2013 tehtyyn kokeiluun ja laskee arvion tähän päivään.

– Samassa suhteessa voidaan arvioida, että tänään vähintään 10 000 pitkäaikaistyötöntä voisi olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen. Muulle joukolle terveystarkastus tarjoaisi polkuja kuntoutukseen, osallisuuteen ja päivittäiseen tekemiseen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi eilen linjapuheessaan puoluekokouksessa Tampereella, että SDP haluaa 2020-luvun Lex Taipaleen.

– Työtä etsivillä suomalaisilla on lain turvaama oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen. Mutta se ei toteudu. Me haluamme huolehtia siitä, että hyvinvointialueet tarjoavat sen jatkossa ihan jokaiselle.

