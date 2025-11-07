Timo R. Stewart on Vuoden tieteentekijä – ”Uskaltaa kritisoida häirinnästä ja mustamaalauksesta huolimatta”

Tieteentekijöiden liitto on palkinnut tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewartin vuoden tieteentekijänä. Palkinto on arvoltaan 5 000 euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stewart on kommentoinut näkyvästi julkisuudessa Gazan tilannetta. Palkinnon perusteluissa hänen kerrotaan tuoneen selkeäsanaisesti ja väsymättä tutkittua tietoa julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisesti ja poliittisesti vaikeassa konfliktissa.

- Hän ei ole kaihtanut tuoda tutkijan kriittisiä huomioita keskusteluun. Se ei ole aina kovin helppoa tutkijoihin ja asiantuntijoihin kohdistuvan mustamaalaamisen ja häirinnän vuoksi, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Antti Pajala sanoo tiedotteessa.

Stewart on erikoistunut tutkijana Israelin ja Palestiinan konfliktiin, eurooppalaiseen ja yhdysvaltalaiseen Lähi-idän politiikkaan sekä uskonnolliseen nationalismiin. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden tohtori poliittisesta historiasta.

STEWART on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa (Upi) vanhempana tutkijana. Hänen työsuhteensa Upissa päättyy vuodenvaihteessa.

Upin johtaja Hiski Haukkala on kiistänyt Ylelle, että työsuhteen päättyminen liittyisi Stewartin kritiikkiin Suomen hallituksen Israel-politiikkaa kohtaan.

Stewart on arvostellut muun muassa Suomen aseostoja Israelista, kun Israelin hallintoa epäillään samaan aikaan sotarikoksista. Lisäksi hän on arvostellut Suomen hallitusta siitä, että se ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota.

Stewart sanoo liiton tiedotteessa tulevaisuutensa olevan vielä monin paikoin auki.

- Selvää on, että haluan jatkaa sekä oman tutkimuksen tekemistä että siitä kertomista myös laajemmalle yleisölle. Pidän tutkijoiden osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun erittäin tärkeänä sekä avoimen yhteiskunnan että tutkijoiden itsensä kannalta, hän sanoo.

Teksti: STT/Aliisa Uusitalo