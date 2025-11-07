Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

7.11.2025 13:24 ・ Päivitetty: 7.11.2025 13:24

Timo R. Stewart on Vuoden tieteentekijä – ”Uskaltaa kritisoida häirinnästä ja mustamaalauksesta huolimatta”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Timo R. Stewart on erikoistunut Israelin ja Palestiinan konfliktiin, Lähi-idän politiikkaan sekä uskonnolliseen nationalismiin.

Tieteentekijöiden liitto on palkinnut tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewartin vuoden tieteentekijänä. Palkinto on arvoltaan 5  000 euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stewart on kommentoinut näkyvästi julkisuudessa Gazan tilannetta. Palkinnon perusteluissa hänen kerrotaan tuoneen selkeäsanaisesti ja väsymättä tutkittua tietoa julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisesti ja poliittisesti vaikeassa konfliktissa.

-  Hän ei ole kaihtanut tuoda tutkijan kriittisiä huomioita keskusteluun. Se ei ole aina kovin helppoa tutkijoihin ja asiantuntijoihin kohdistuvan mustamaalaamisen ja häirinnän vuoksi, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Antti Pajala sanoo tiedotteessa.

Stewart on erikoistunut tutkijana Israelin ja Palestiinan konfliktiin, eurooppalaiseen ja yhdysvaltalaiseen Lähi-idän politiikkaan sekä uskonnolliseen nationalismiin. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden tohtori poliittisesta historiasta.

STEWART on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa (Upi) vanhempana tutkijana. Hänen työsuhteensa Upissa päättyy vuodenvaihteessa.

Upin johtaja Hiski Haukkala on kiistänyt Ylelle, että työsuhteen päättyminen liittyisi Stewartin kritiikkiin Suomen hallituksen Israel-politiikkaa kohtaan.

Stewart on arvostellut muun muassa Suomen aseostoja Israelista, kun Israelin hallintoa epäillään samaan aikaan sotarikoksista. Lisäksi hän on arvostellut Suomen hallitusta siitä, että se ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota.

Stewart sanoo liiton tiedotteessa tulevaisuutensa olevan vielä monin paikoin auki.

-  Selvää on, että haluan jatkaa sekä oman tutkimuksen tekemistä että siitä kertomista myös laajemmalle yleisölle. Pidän tutkijoiden osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun erittäin tärkeänä sekä avoimen yhteiskunnan että tutkijoiden itsensä kannalta, hän sanoo.

Teksti: STT/Aliisa Uusitalo

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Jääskeläinen

Tiede ja teknologia
6.11.2025
Kohusaarnaaja pääsee Vantaalla kouluun ”parantamaan sairaita” – puoskarointi ei haittaa kaupunkia
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
7.11.2025
Teatteriarvio: Westerberg tekee sen taas – Tampereen Romeo ja Julia on kirkkaaksi valaistu teinitragedia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU