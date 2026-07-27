Politiikka
27.7.2026 12:01 ・ Päivitetty: 27.7.2026 12:01
Timo Vornanen: Nämä ovat ehdot erolleni
Kansanedustaja Timo Vornanen (tv.) sanoo maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa, ettei luvannut erota automaattisesi, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena.
Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta.
Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa.
Vornanen viittaa tiedotteessaan keväällä 2024 antamaansa lausuntoon, jossa hän sanoi pyytävänsä eroa, jos kaksi kolmasosaa eduskunnasta niin vaatii. Vornasen mukaan hänen kantansa eroamiseen on edelleen sama.
- Mikäli käy selväksi, että kaksi kolmasosaa kansanedustajista vaatii eroani, toimin aikaisemmin ilmoittamallani tavalla ja pyydän itse eroa tehtävästäni, Vornanen kirjoittaa.
Vornasen mukaan hän aikoo jatkaa kansanedustajan tehtävässä, kunnes eduskunta toisin päättää.
Eduskuntapuolueiden puheenjohtajista suurin osa sanoi lauantaina Ilta-Sanomille puolueiden keskustelevan keskenään mahdollisen aloitteen tekemisestä Vornasen erottamiseksi. SDP:n ja RKP:n puheenjohtajat sanoivat odottavansa ensin Vornasen omaa päätöstä.
Perussuomalaiset eivät puheenjohtaja Jani Mäkelän mukaan todennäköisesti keskustele Vornasen erottamisen ehdottamisesta. Vornanen on entinen perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsen. Hänet erotettiin puolueesta keväällä 2024.
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