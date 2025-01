Tiukka hoitotakuu investointina tulevaisuuteen

Hoidon tarpeeseen on vastattava tehokkaasti. Erikoissairaanhoidon tarvetta vähennetään tarttumalla ihmisten terveyshaasteisiin ajoissa. Hoitamattomat terveysongelmat heikentävät ihmisten mahdollisuuksia parantaa elämäntilannettaan. Arto Rautajoki Yhteiskuntatieteiden tohtori, Seinäjoki

Orpon hallituksen soten rahoitusvajeen paikkaaminen pienituloisia kurittamalla, terveyskuluja kasvattamalla ja toimeentulotukea leikkaamalla on lyhytnäköistä, koska hoitoon pääsyn viivästyminen pahentaa ihmisten vaivoja ja sairauksia sekä aiheuttaa näin myös kustannuksia.

THL:n keräämien tietojen mukaan hoitotakuulainsäädännön toimeenpano toteutui hyvin ja 91 prosenttia perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käynneistä toteutui 14 vuorokauden sisällä. Jo maaliskuussa 2024 lääkärikäynneistäkin 71 prosenttia toteutui koko maassa 14 vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Orpon hallituksen linjaama ”kevennetty hoitotakuu”, Marinin hallituksen aikaansaaman perusterveydenhuollon hoitotakuun heikentäminen kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen merkitsee sitä, että asiakkaiden hoidon tarpeisiin ei pystytä vastaamaan oikea-aikaisesti. Linjaus ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa väärään suuntaan tilanteessa, jossa monet hyvinvointialueet ovat jo pystyneet pienentämään asiakasjonojaan.

On erittäin tärkeää, että hoidon pääsyn tavoitteet asetetaan lakisääteistä tiukemmiksi. Hoitotakuun keventäminen ei tuo säästöjä vaan lisää kustannuksia. Se lisää perusterveydenhuollon tehottomuutta, kiireellisen hoidon, päivystyshoidon ja erikoissairaanhoidon tarvetta. Terveyshuolet jäävät monelta hoitamatta, kunnes ambulanssi kiidättää päivystykseen. Sitten on myöhäistä ihmetellä, miksi asiakkaan tilanne on päässyt huonoksi.

HOITOON pääsyn ongelmat olisivat vältettävissä hyvinvointialueiden rahoitusmallia korjaamalla. Rahoitusmallia tulisi korjata niin, että siinä olisi hyvinvointialueille riittävä kannuste saada hoitojonot hallintaan, investoida ennaltaehkäisyyn ja uusien toimintamallien esim. omalääkäri- ja omatiimimalli kehittämiseen. Pitkällä aikajänteellä tarvitaan eduskunnan yhteisymmärrys terveydenhuollon monikanavarahoituksen hallittuun uudistamiseen.

Julkinen terveydenhuolto vastaa kaikkien hoidosta ilman voiton tavoittelua.

Hyvinvointialueuudistuksen tarkoituksena on turvata saavutettavissa olevat ja yhdenvertaiset sote-palvelut. Nopea hoitoon pääsy edellyttää riittävään määrää osaavaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. Parhaimmillaan järjestöjen ja yritysten toiminta kirittää julkisten palvelujen kehitystä ja painopisteen siirtoa ehkäisevään toimintaan.

Järjestöille ja etenkin pienille yrityksille ei ole kuitenkaan riittävästi sijaa Soten majatalossa, kun yksityiset terveysjätit tekevät ihmisten hoidolla jättimäistä bisnestä omistajiensa taskuihin.

Pystymme parempaan politiikkaan. SDP:n linjaama tiukka perusterveydenhuollon hoitotakuu on kannattava investointi tulevaisuuteen. Ihmiset valitsevat kyllä julkisen terveydenhuollon, jos sinne on helppo päästä. Tilanne on eri, jos sinne ei tahdo päästä millään tai jos jonotusajat venyvät pitkiksi. Varhainen hoitoon pääsy vähentää mm. työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen kustannuksia.

Kansanterveyden ja perusoikeuksien näkökulmasta on välttämätöntä, että hallitus turvaa hoidon saatavuuden myös pienituloisille ja heikossa asemassa oleville. Vaikka inhimillinen näkökulma on ensisijaista, nopea hoitoon pääsy on yhteiskunnalle taloudellisesti tehokasta.

Kirjoittaja on palveluyksikköjohtaja ja yhteiskuntatieteiden tohtori Seinäjoelta.