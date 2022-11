T&K-verokannustin edennee nyt parlamentaarisen työryhmän kautta – näin hallituspuolueista kommentoidaan asiaa

SDP:n kansanedustaja, parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtaja Matias Mäkynen kertoi Demokraatille tänään pitävänsä kokoomuksen Kai Mykkäsen allekirjoitettavana olevaa T&K-verohuojennusta koskevaa lakialoitetta puolikkaana. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Mäkysen mukaan T&K:hon liittyvä parlamentaarinen työryhmä käsittelee asiaa ensi viikon keskiviikkona.

Hallituksen vastaava esitys jätettiin antamatta valtioneuvoston yleisistunnolle sen jälkeen, kun hallituspuolueiden sopu jo kertaalleen päätetyistä verolinjauksista kaatui.

– Olemme käyneet läpi kokoomuksen esitystä ja luonnosteltua hallituksen esitystä ja huomanneet, että ne poikkeavat toisistaan. Kokoomuksen esitys on puolikas verrattuna hallituksen esitykseen ja siltä osin se ei aivan täysin toteuta parlamentaarista sopimusta, Mäkynen sanoi Demokraatille.

– Meillä on ensi keskiviikkona parlamentaarisen työryhmän kokous. Tarkoitus on siinä yhdessä parlamentaarisesti miettiä, että miten tämä hoidetaan. Silloin yksi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi, että parlamentaarinen työryhmä jättäisi lakialoitteen, hän lisäsi.

MÄKYNEN on keskustellut asiasta joidenkin parlamentaarisen työryhmän jäsenten kanssa. Demokraatti tavoitti kansanedustaja Arto Pirttilahden (kesk.), Atte Harjanteen (vihr.) ja Joakim Strandin (r.) kommentoimaan tilannetta.

– Meillä oli valmis valtiovarainministeriön esityspohja, joka jäi tässä tunteissa ja tuoksuissa esittämättä. Puheenjohtaja Mäkynen on arvioinut hyvin, että se on täydellisempi kuin kokoomuksen esitys. Tavoitteena on laittaa se eteenpäin ensi viikolla. Asialla on keskustan hyväksyntä, Arto Pirttilahti toteaa T&K-verovähennyksen edistämisestä.

Tiedätkö mitä muut puolueet, esimerkiksi vasemmistoliitto, ajattelevat tästä?

– Luulen, että RKP ja vihreät on esityksen (parlamentaarisen esityksen) takana. Vasemmistoliitto on suhtautunut myötäsukaisesti, mutta heidän kantansa jäi vielä päivällä palavereissa vähän epäselväksi, Pirttilahti vastaa.

– Tämä oli hallituksen yhdessä sopima kokonaisuus. Silloin, kun T&K-vähennyksestä on sovittu hallituksessa, samassa yhteydessä on sovittu myöskin veropohjaa vahvistavista esityksistä. Ei se mene niin, että voidaan sitten yhdestä sovitusta kokonaisuudesta poimia vain tiettyjä asioita tai lähteä viemään eteenpäin vain veropohjaa heikentäviä esityksiä, kun kerran on sovittu yhdessä tasapainoisesta kokonaisuudesta, hallituspuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi eilen sen jälkeen, kun hallitus oli päättänyt jättää esittämättä useampaa kiistanalaista lakihanketta.

Demokraatti ei tänään iltapäivällä tavoittanut vasemmistoliiton kansanedustajaa ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaa, parlamentaarisen T&K-työryhmän jäsentä Pia Lohikoskea puhelimitse kommentoimaan asiaa.

Arto Pirttilahti kehuu, että T&K:n edistämisessä on tehty hyvää parlamentaarista työtä. Hän uskookin, että T&K-verokannustin voisi yhä lähteä etenemään parlamentaarisesta työryhmästä.

– Ilman muuta näkisin, että opposition kokoomus ja perussuomalaiset tulisivat sen esityksen taakse. Jos puhutaan, että on parlamentaarista toimintaa, niin eikö meidän kannata silloin toimia sen mukaisesti.

– Ymmärrän ja kunnioitan kokoomuksen oppositiopolitiikkaa, mutta he ovat tällä viikolla olleet muissakin asioissa vähän turhan nopeita.

MYÖS vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne on pitänyt T&K:n edistämistä parlamentaarisessa työryhmässä vihreille tärkeänä asiana.

– Kokoomuksen esityksessä ei ollut ihan sama pohja kuin oli työryhmän valmistelussa. Ajatus on, että parlamentaarisen työryhmän kanssa Mäkysen johdolla asiaa nyt käsitellään. Toivottavasti tästä saadaan laajalla yhteisymmärryksellä mallia eteenpäin. Kyllä meille T&K-sitoumus ja ylipäänsä asian edistäminen on tärkeää ja oli valitettavaa, että se putosi (hallituksen lakiesitysten) listoilta.

Myös RKP:n kansanedustaja Joakim Strand pitää keskiviikon parlamentaarisen työryhmän kokousta oikeana hetkenä pohtia T&K:n edistämistä ja toteaa, että siellä voidaan edistää asiaa, joka ei nyt hallituksen toimesta edennyt.

Strand sanoo, että RKP on T&K-verovähennyksen takana.

– Varmasti minä ja moni muu RKP-läinen voisi selllaisenaan allekirjoittaa kokoomuksen aloitteen. Itse kuulin, että se ei vastaa alkuperäistä parlamentaarisen työryhmän lakiesitystä. Voi olla, että me teemme vielä paremman ryhmän kanssa keskiviikkona. Järkeviä asioita kannattaa aina edistää, oli hallituskokoonpano mikä tahansa, Strand sanoo.

Hän muistuttaa, että T&K-verokannustin on vain yksi osa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) edistämistä.

– Meidän täytyy pitää huoli siitä, että Suomesta tulee TKI-toiminnan kärkimaa.