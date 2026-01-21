Toimeentulotukeen meni jo yli miljardi – iso kasvu kuluissa

Perustoimeentulotuen kustannukset nousivat viime vuonna yli viidenneksellä toissa vuoteen verrattuna, Kela kertoo. Perustoimeentulotukea sai pitkälle yli neljännesmiljoona kotitaloutta, ja siihen kului rahaa yli miljardi euroa.

Keskimäärin Kela maksoi viime vuonna perustoimeentulotukea 574 euroa kuukaudessa jokaista tukea saanutta kotitaloutta kohti. Summa on 44 euroa suurempi kuin edeltävänä vuotena.

- Muuhun sosiaaliturvaan kohdistuneiden leikkausten vuoksi tukea saaville kotitalouksille maksetaan aiempaa enemmän nimenomaan perustoimeentulotukea. Kotitaloudet saavat tukea myös aiempaa useampana kuukautena ja aiempaa enemmän, kertoo tutkija Tuija Korpela tiedotteessa.

VIIME VUONNA perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi suunnilleen saman verran kuin vuosina 2023-2024.

- Osin saajien määrän kasvua selittää ukrainalaisten pakolaisten siirtyminen sosiaaliturvan piiriin. Nyt myös heikko työllisyystilanne todennäköisesti vaikuttaa asiaan. Jo aiemmin tukea saaneita kotitalouksia on jäänyt tuen saajiksi pidemmäksi aikaa, Korpela luettelee.

Yleisintä tuen saaminen oli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Noin 6,5 prosenttia Suomen väestöstä asui viime vuonna sellaisissa kotitalouksissa, jotka saivat perustoimeentulotukea. Yleisintä tuen saaminen oli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, missä sitä sai vajaat 12 prosenttia väestöstä.

Valtaosa, eli 62 prosenttia, perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista oli yksin asuvia. Tällaisia kotitalouksia oli 159 000, kun taas lapsiperheitä oli vajaat 46 500.

- Tuen tarpeen kasvu näyttäisi koskevan kaikenlaisia kotitalouksia yksin asuvista lapsiperheisiin. Perustoimeentulotuelta ei poistuta yhtä herkästi kuin aiemmin. Kaikissa kotitaloustyypeissä myös maksetun tuen euromäärä on kasvanut ja pitkäaikainen tuen saanti lisääntynyt selvästi, Korpela sanoo.