Toimittajan pidätys kuohuttaa Yhdysvalloissa – lehdistönvapausjärjestö: törkeä hyökkäys perustuslakia vastaan

Lehdistönvapausjärjestön johtajan mukaan toimittajien pidätykset ovat törkeä hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain ensimmäistä lisäystä vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvalloissa hallinnon päätöksellä pidätetty uutiskanava CNN:n entinen uutisankkuri ja riippumaton toimittaja Don Lemon vannoo jatkavansa työtään totuuden kertomiseksi.

- Olen koko urani uutisoinut asioista. En aio lopettaa nyt, Lemon sanoi lausunnossaan pidätyksensä jälkeen.

Lemon sanoo, ettei häntä voida hiljentää. Hänen mukaansa nyt jos koskaan on sen aika, että vapaa ja riippumaton media kertoo totuuden ja laittaa vallanpitäjät vastuuseen.

Lemon pidätettiin perjantaina maan presidentin Donald Trumpin hallinnon päätöksellä. Syynä oli se, että Lemon oli seurannut noin kaksi viikkoa sitten livestriimissään mielenosoitusta kirkossa, jonka pastorina toimii maahanmuuttopoliisi ICE:n palveluksessa työskentelevä ihminen. Mielenosoittajat olivat keskeyttäneet kirkonmenot.

Lemon vapautettiin perjantaina lyhyen oikeuskäsittelyn jälkeen. Sisäisen turvallisuuden ministeriön tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että Lemonia syytetään perustuslain takaamien oikeuksien estämisestä sekä salahankkeesta perustuslain takaamien oikeuksien riistämiseksi. Lisäys takaa muun muassa uskonnon- ja sananvapauden.

”Jokaisella on oikeus puhua”

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Kamala Harris tuomitsi hallinnon päätöksen pidättää Lemonin ja muita mielenosoitusta Minnesotassa seuranneita toimittajia.

Harris kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Lemon sekä toinen toimittaja täyttivät velvollisuuttaan raportoidessaan tapahtumista kansalaisille. Harrisin mukaan toimittajien pidättäminen loukkaa yhdysvaltalaisten oikeuksia ja vapautta.

- (Perustuslain) ensimmäinen lisäys on perustava lupaus jokaiselle yhdysvaltalaiselle: jokaisella meistä on vapaus puhua, raportoida ja pitää vallanpitäjät vastuullisina ilman pelkoa kostosta, Harris kirjoitti.

Myös Committee to Protect Journalists (CPJ) -lehdistönvapausjärjestön johtaja Jodie Ginsberg tuomitsi toimittajien pidätykset.

- Tämä on törkeä hyökkäys kohti ensimmäistä lisäystä sekä toimittajien mahdollisuuksia tehdä työnsä, hän sanoi.

NYT: Syytteet torpattiin aiemmin

Maan oikeusministeri Pam Bondin mukaan Lemon ja kolme muuta pidätettiin, koska heidän yhteyttään kirkossa tapahtuneeseen ”koordinoituun hyökkäykseen” tutkitaan. Lemonin lisäksi myös yksi toinen pidätetyistä toimii vapaana toimittajana.

- Presidentti Trumpin johdolla ja tämän hallinnon alla on oikeus harjoittaa uskontoaan vapaasti ja turvallisesti, Bondi sanoi X:ssä julkaisemallaan videolla.

New York Timesin mukaan oikeusministeriö pyrki jo aiemmin nostamaan Lemonia ja monia muita kirkossa olleita vastaan syytteen uskonnon harjoittamisen häiritsemistä koskevan lain nojalla. Minnesotalaistuomari sekä asiaa tämän jälkeen käsitellyt valitustuomioistuin hylkäsivät viime viikolla syytteiden nostamisen Lemonia vastaan.

Uskonnon harjoittaminen sekä toimittajien toimintaan vahvasti linkittynyt sananvapaus ovat molemmat Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen takaamia perusoikeuksia.

Yhteensä 17 vuotta CNN:llä työskennellyt Lemon irtisanottiin vuonna 2023.