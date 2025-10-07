Palkittu politiikan aikakauslehti.
7.10.2025 11:00 ・ Päivitetty: 7.10.2025 08:52

Toivon kipinä myllerryksen keskellä

Maailman menoa seuratessa moni on saattanut pysähtyä itsekseen pohtimaan, mihin tämä kaikki on oikein menossa.

Eetu Ojaniemi

Pohjanmaan SDP piirihallituksen jäsen, Seinäjoki

Medioista saamme päivittäin seurata uutisia erilaisista kriiseistä ja konflikteista. Demokratian peruspilareita horjutetaan, on sotia, taloudellista epävarmuutta ja ilmastonmuutosta.

Maailma vaikuttaa olevan myllerryksessä ja jatkuvassa liikkeessä.

Epävarmuus ei tietenkään itsessään ilmiönä ole mikään uusi, mutta se vaikuttaa nykypäivänä koskettavan ihmisiä hyvinkin monella tasolla.

Maailmalta tulevien huolien lisäksi monella ihmisellä on huolta ja epävarmuutta myös omasta arjestaan ja elämästään.

Oma jaksaminen voi olla äärirajoilla ja huolta voi olla toimeentulosta sekä niin itsensä kuin perheensä tulevaisuudesta.

EPÄVARMOINA aikoina tulevaisuus voi näyttäytyä hyvinkin sumuisena. Maailma muuttuu ja erilaiset muutokset voivat jännittää tai jopa pelottaa.

Muutosten kautta kuitenkin myös avautuu portti mahdollisuuksille, joka voi sytyttää kipinän ja tarjota maaperän sellaiselle toiminnalle, joka synnyttää toivoa. Se voi tuoda ihmisiä yhteen, saada meitä keskustelemaan ja paremmin kuuntelemaan ja kuulemaan toisiamme.

Epävarmuus voi lamaantumisen sijasta herättää ihmisen tarttumaan epäkohtiin ja ryhtymään toimeen. Ihmisessä voi syttyä palo lähteä mukaan vaikuttamaan ja kehittämään asioita.

Toivoon kytkeytyy usko siihen, että me voimme vaikuttaa. Se syntyy toiminnasta, solidaarisuudesta ja halusta rakentaa jotain parempaa. Ihmisten auttaminen ja toinen toistaan hädän ja kriisien keskellä tukeminen viestii toivosta.

Toivon pilkahdus näyttäytyy myös esimerkiksi silloin, kun ihmiset eri puolilla maailmaa nousevat yhdessä puolustamaan oikeudenmukaisuutta tai kun erilaisiin sairauksiin ja haasteisiin saadaan kehitettyjä ratkaisuja.

Toivo ei ole mikään höttöinen tunne tai naiivia uskoa parempaan huomiseen, vaan se on meistä ihmisistä syntyvää voimaa. Kaikista maailman myllerryksistä ja epävarmuuksista huolimatta toivoa on ja näinä aikoina sitä tarvitaan.

 

Kirjoittaja on Tehyn pääluottamusmies ja Pohjanmaan Sosialidemokraattien piirihallituksen jäsen Seinäjoelta.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

