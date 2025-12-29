Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

29.12.2025 15:35 ・ Päivitetty: 29.12.2025 15:35

Torille! Suomessa Euroopan kolmanneksi halvinta sähköä

Suomessa sähkö oli kuluneena vuonna Euroopan kolmanneksi edullisinta heti Ruotsin ja Norjan jälkeen, kertoo energiayhtiö Helen tiedotteessaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pörssisähkön verollinen keskihinta oli Suomessa tänä vuonna noin 5,1 senttiä kilowattitunnilta. Tätä halvempaa sähköä oli ainoastaan vesivoimavaltaisilla Ruotsin ja Norjan hinta-alueilla.

Kuluneen vuoden korkein kuukausihinta osui elokuulle, jolloin verollinen keskihinta oli 6,9 senttiä kilowattitunnilta.

Elokuussa hintoja nosti Loviisa 2 -ydinvoimalan vuosihuolto, heikohko tuulivoiman tuotanto sekä Suomen ja Ruotsin välisten siirtoyhteyksien huoltotoimenpiteet.

Kuluneen vuoden alhaisin sähkön keskihinta nähtiin toukokuussa, jolloin kuukauden keskihinta oli vain 2,29 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta laski tänä vuonna hieman vuodesta 2024, jolloin se oli 5,68 senttiä kilowattitunnilta. Vuoden 2024 korkein keskihinta osui tammikuulle, jolloin pörssisähkö maksoi keskimäärin 13,2 senttiä kilowattitunnilta.

SEKÄ HELENIN että Fortumin asiantuntijat arvioivat, että sähkömarkkinoilla ei ole odotettavissa suuria muutoksia nyt alkavana vuonna 2026.

Kuten aiempinakin vuosina, vuoden alun talvikuukausina voidaan asiantuntijoiden mukaan nähdä korkeita sähkön hintoja.

- Lähtöasetelma vuoteen on hyvä tuotantotilanteen, siirtoyhteyksien ja sääennusteen puolesta. Sähkömarkkinoilla on valmistauduttu hyvin talveen ja kylmempiin keleihin. Kuitenkin kuten aina talvikaudella, herkkyyttä hintojen nousuun on, mikäli kelit kylmenevät, tuulivoimaa ei ole saatavilla tai ilmenee tuotantolaitosten tai siirtoyhteyksien vikaantumisia, Fortumin Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tuomas Yrttiaho sanoo tiedotteessa.

”Kuten aina talvikaudella, herkkyyttä hintojen nousuun on, mikäli kelit kylmenevät”

Helenin sähkömarkkina-analyytikon Satu Oker-Blomin mukaan on todennäköistä, että tammi-maaliskuulle osuu kylmiä ja vähätuulisia jaksoja, mitkä saavat aikaan hintapiikkejä.

- Talvikuukausina tuulivoima tuottaa tyypillisesti vähemmän sähköä, sillä usein kovimpina pakkaspäivinä ei juurikaan tuule. Tämä vaikuttaa sähkön hintaan nousevasti, sillä samaan aikaan sähkön kysyntä tyypillisesti kasvaa, Oker-Blom muistuttaa tiedotteessa.

Fortumin mukaan sähkön tulevia hintanäkymiä ennakoivat futuurihinnat näyttävät tällä hetkellä siltä, että ensi vuoden hintataso pysyy lähellä tämän vuoden tasoa. Sähkön hinta näyttäisi futuurien perusteella seuraavan sille tyypillistä kaavaa: talvikuukausina hintojen odotetaan olevan hieman korkeammalla tasolla ja laskevan kesän ajaksi.

FORTUM muistuttaa, että tuuli- ja aurinkovoiman kokonaiskapasiteetti kasvoi Suomessa viime vuonna. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti kasvoi 8 200 megawatista 9 300 megawattiin, aurinkovoiman vähän rauhallisemmin 1 100 megawatista 1 500 megawattiin.

Tuulivoima teki uuden tuotantoennätyksensä Suomessa 27. marraskuuta, jolloin tuulivoimaa tuotettiin Fortumin mukaan yli 7 400 megawatin teholla eli lähes 15 kertaa Loviisa 1 -ydinvoimayksikön tehon verran.

Fortumin mukaan Aurora Line -siirtoyhteyden käyttöönotto Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä marraskuussa madalsi Suomen ja Baltian hintatasoja loppuvuonna. Käyttöönoton myötä siirtokapasiteetti kasvoi 1 200 megawatista 1 900 megawattiin.

Fortumin mukaan viime lokakuussa tapahtunut siirtyminen sähkön tuntihinnoittelusta varttihinnoitteluun on parantanut sähköjärjestelmän vakautta, kun sähkönkäyttö seuraa entistä tarkemmin yhä sääriippuvaisempaa sähköntuotantoa.

Toimituksen valinnat

