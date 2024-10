“Tosi kylmäverinen operaatio” – SAK:n Eloranta täräyttää julki mielipiteensä KT:n toimitusjohtajavaihdoksesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtajan Markku Jalosen, (s. 1960) eläkkeellejäänti herättää spekulaatioita ja nostaa ilmaan huhuja. Johannes Ijäs Demokraatti

KT tiedotti elokuun lopulla, että Jalonen eläköityy maaliskuun alusta.

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin reilu viikko tämän jälkeen, että eläkkeellejäänti on monelle yllätys.

“Kokoomuksessa ja Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa löysänä pidettyä Jalosta on halveksittu palkkaohjelman vuoksi. Hänen tilalleen halutaan kovempi luu”, HS:ssä arveltiin.

Lehdessä muistutettiin, että vuonna 2022 solmittu kunta-alan monivuotinen sopimus ja työrauhavelvoite päättyvät huhtikuun lopussa. Silloin työnantajapuolen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle tulee myös ensi kertaa mahdollisuus irtisanoa julkisen sektorin vuoteen 2027 ulottuva palkkaohjelma, joka on sapettanut eritoten yksityisellä työnantajapuolella.

KT tuomitsi pian tiedotteellaan jyrkästi ulkopuolisten tahojen yritykset puuttua KT:n tulevan toimitusjohtajan valintaan. Sen mukaan julkisuudessa levitetään virheellistä tietoa KT:n toimitusjohtajan valintaan liittyvistä näkemyksistä.

– KT:n toimitusjohtajan valitsee KT:n hallitus, ja se tekee päätöksensä täysin itsenäisesti. Tällaiset spekulaatiot tai jopa vaikutusyritykset toimitusjohtajan valintaan voi lopettaa saman tien. KT:n toimitusjohtajaa ei valitse EK, eivätkä puolueet, KT:n hallituksen puheenjohtaja Ari Korhonen paalutti. Lisää aiheesta Savustettiinko KT:n pomo Markku Jalonen eläkkeelle? – näin hän vastaa itse Demokraatin haastattelussa

SAK:N puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo Demokraatille, että hänestä vaikuttaa siltä, että taustalla on kokoomuksen ja EK:n operaatio.

– Kyllä minun mielestäni tämä on tosi kylmäverinen operaatio. Tavallaan EK tämänkin hoitaa. Osaava ja sopimusyhteiskuntaa kannattava työmarkkinajohtaja painetaan eläkkeelle ja ollaan korvaamassa jollakin henkilöllä, joka haluaa irtisanoa palkkaohjelman ja tietysti sitten pakottaa julkisen sektorin viennin raamiin. Kyllähän tämä nyt näyttää ihan selkeästi tällaiselta EK-kokoomus-operaatiolta jälleen kerran, Elorannan näkemys kuuluu.

Hän ei siis vaikuta ostavan KT:n hallituksesta esiin painokkaasti tuotua kantaa.

Sen sijaan Elorannan näkemyksestä huokuu ajatus, ettei KT olisikaan kovin itsenäinen.

– Ja sen itsenäisyys vähenee. Markkuhan on nimenomaan ylläpitänyt sitä itsenäisyyttä ja tehnyt sen pesäeron, että he eivät ole mikään EK:n etäispääte. Mutta nythän tässä saattaa käydä niin, että se on sitten tällainen EK:n vasalli, joka sitten tavallaan alistuu siihen, mitä Etelärannassa halutaan tehtävän, Eloranta sanoo löylyä lisäten.

KT tiedotti viime viikolla, että sen toimitusjohtajan tehtävään on ilmoittautunut 23 hakijaa. Joukossa ovat muun muassa työministeri Arto Satosen (kok.), valtiosihteeri Mika Nykänen (s. 1966) ja Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (s. 1958).

Eloranta arvelee, että EK:ssa ja kokoomuksessa haaveillaan nyt Nykäsestä Jalosen seuraajana.

– Kyllähän tämä vahvasti viittaa tietysti Mika Nykäseen niin kuin nämä ennakkoveikkauksetkin ovat olleet, vaikka tokihan siellä on kokeneita työmarkkinaihmisiä, ( kirkon työmarkkinajohtaja Anna Kaarina) Piepponen, sitten tietysti (KT:n neuvottelujohtaja Henrika) Nybondas-Kangas, joka on tavallaan kakkoshenkilö ollut KT:ssa ja sitten Sari Ojanen, joka on ollut KT:ssä ja on Valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja. Onhan siellä todella kovia työmarkkinaihmisiä. Siinä mielessä varmaan kyllä heilläkin on varmasti sana sanottavana siinä kokonaisuudessa, Eloranta pyörittelee.

DEMOKRAATTI julkaisi tänään laajan Markku Jalosen haastattelun.

Jalonen ei allekirjoita väitteitä eläkkeelle savustamisestaan. Kunta-alan neuvottelutulos ei Jalosen mukaan liity hänen työuransa päättymiseen millään tavalla.

– Olin päättänyt asiasta jo aikaisemmin. Täytin 64 syyskuun alussa. Jään eläkeratkaisun, jota olin aikoinaan neuvottelemassa eli 64 vuotta ja 6 kuukautta, mukaan eläkkeelle maaliskuun alussa, Jalonen sanoo.

Puheet potkuista voidaan unohtaa?

– Todellakin. Ilmoitukseni tuli täytenä yllätyksenä myöskin KT:n hallinnolle, Jalonen toteaa.

Helsingin Sanomien kirjoittelua, jonka mukaan häntä olisi halveksittu kokoomuksessa ja Elinkeinoelämän keskusliitossa kunta-alan palkkaohjelman vuoksi ja kaivattu KT:n johtoon “kovempaa luuta”, hän pitää mauttomana.

– Minusta tämä on alatyylistä. Tiedän oman ammattitaitoni ja sen, ettei ole helppo nakki tällä puolella tätä hommaa hoitaa. Olen kokoomuksesta ylimmältä tasolta tämän asian varmistanut, enkä ole ainakaan sieltä mitään tällaista vahvistusta saanut, Jalonen kommentoi haastattelussa.