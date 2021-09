Touhula aloittaa yt-neuvottelut, jopa 15 päiväkotia saatetaan sulkea

Päiväkotiketju Touhula kertoo aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat yhteensä 15:tä yrityksen päiväkotia ja hieman alle kahtasataa työntekijää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Neuvottelujen lopputuloksena kyseiset päiväkodit saatetaan sulkea.

Neuvotteluiden piirissä olevia päiväkoteja sijaitsee muun muassa Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Kempeleessä.

Yrityksen mukaan päiväkodit sijaitsevat alueilla, joissa lapsien lukumäärä on laskenut merkittävästi tai joissa palvelusetelien hintataso tai yksityisen hoidon tuki on niin matala, että palvelun tuotto on tappiollista.

– Neuvottelujen piirissä olevien päiväkodeissa palvelun tuottaminen on tappiollista, emmekä näe tilanteen olevan muuttumassa. Olen pahoillani, että joudumme suunnittelemaan päiväkotien sulkemisia, totesi toimitusjohtaja Sari Saari tiedotteessa.

Touhula hyväksyttiin yrityssaneeraukseen toukokuussa 2020.

Yt-neuvotteluista uutisoi ensin Talouselämä.