Tradenomien mediaanipalkka nousi, luottamus tulevaan laski – ”Kasvava työttömyys nakertaa luottamusta”

Tradenomien mediaanipalkka nousi 4,2 prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna. Ansiotason nousuun yleisin syy oli työ- ja virkaehtosopimuksiin perustuvat palkankorotukset, Tradenomien jäsentutkimuksesta selviää.

Tradenomien jäsenistä 81 prosentilla palkka nousi edeltävästä vuodesta. Ansioita nosti heistä 74 prosentilla työ- ja virkaehtosopimukseen perustuva palkankorotus ja 20 prosentilla henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkankorotus.

Tradenomien jäsentutkimuksen mukaan naisilla mediaanipalkka on keskimäärin 12 prosenttia pienempi kuin miehillä. Palkkaeroja selittää sukupuolten sijoittuminen osin eri toimialoille ja tehtäviin. Naisista 57 prosenttia sijoittuu asiantuntijatehtäviin, kun miestradenomeilla vastaava luku on 64 prosenttia.

Merkittävä osa palkkaeroista jää selittymättä. Tradenomien selvityksen mukaan sukupuolten välinen selittämätön palkkaero on 8,4 prosenttia tradenomimiesten hyväksi.

– Selittämätöntä palkkaeroa ei voi selittää esimerkiksi koulutuksella, kokemuksella tai tehtävien vaativuudella ja tämä on yksi keskeinen tasa-arvo-ongelma työelämässä, työmarkkinatutkija Joonas Miettinen sanoo tiedotteessa.

Tradenomien mukaan sukupuolten välisten selittämättömien palkkaerojen korjaamiseksi tarvitaan monenlaisia työkaluja. Tasa-arvolain vaatimus palkkatasa-arvon edistämisestä ei ole riittävästi vaikuttanut palkkaerojen kapenemiseen.

– Selittämättömät palkkaerot alleviivaavat palkka-avoimuusdirektiivin tarvetta, jonka tavoitteena on lisätä palkkojen läpinäkyvyyttä, Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula sanoo tiedotteessa.

Ostovoiman paranemisen taustalla on pääosin ammattiliittojen pitkäjänteinen neuvottelutyö.

TRADENOMIEN reaalipalkkojen mediaani ylitti viimein vuoden 2022 palkkojen notkahdusta edeltäneen tason. Ostovoiman palautumiseen vaikutti Tradenomien mukaan matalan inflaatiotason lisäksi liittojen neuvottelemat palkankorotukset.

– Suomalaisten ostovoiman paranemisen taustalla on pääosin ammattiliittojen pitkäjänteinen neuvottelutyö, vaikka moni muukin toimija mielellään laskee sen omaksi ansiokseen, Rantamaula sanoo.

Rantamaulan mukaan työehtosopimuksiin perustuvat palkankorotukset lisäävät tradenomien ansioita tänä vuonna noin 1600 euroa.

– Tässä tilanteessa tuskin kovinkaan moni kykenisi yksilöllisesti sopimaan vastaavia korotuksia, hän sanoo.

TRADENOMIEN luottamus omaan ja työpaikkansa tilanteeseen on laskussa jo kolmatta vuotta, jäsentutkimuksesta selviää. Vakaimpana tilanne nähtiin finanssialalla ja tilitoimistoissa, kun taas teollisuudessa ja ICT-alalla puolet vastaajista piti irtisanomisia tai lomautuksia vähintäänkin mahdollisina.

Jäsentutkimuksen mukaan korkeakoulutettujen työttömyys on edelleen ennätyslukemissa. Joulukuussa työttömiä korkeakoulutettuja oli lähes 10 190 enemmän kuin yhdeksän vuotta sitten joulukuussa 2016, edellisen korkean työttömyyden aikana.

– Kasvava työttömyys nakertaa luottamusta omaan työtilanteeseen, vaikka välitöntä irtisanomisuhkaa ei olisikaan päällä. Samaan aikaan monilla yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla käydään muutosneuvotteluita, jotka osaltaan synnyttävät epävarmuutta tulevasta, Miettinen sanoo tiedotteessa.

– Vaikutuksensa lienee myös vuodenvaihteessa voimaan tulleella lakimuutoksella, jolla helpotettiin irtisanomisia. Voidaan siis sanoa, että luottamusta koetellaan nyt monelta eri suunnalta, hän sanoo.

Tradenomien jäsentutkimus toteutettiin loka-marraskuussa ja siihen vastasi 2625 ammattiliiton jäsentä.