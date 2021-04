Transaktivisti Caitlyn Jenner pyrkii Kalifornian kuvernööriksi

Kymmenottelun olympiavoittaja ja Kardashianin julkkisperheen jäsen Caitlyn Jenner (kuvassa) ilmoittaa pyrkivänsä Kalifornian kuvernööriksi. Jenner, 71, olisi ensimmäinen transsukupuolinen kuvernööri Yhdysvalloissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jenner on tunnetuin politiikan ulkopuolelta kisaan lähtevä ehdokas sen jälkeen kun toimintaelokuvien tähti Arnold Schwarzenegger yllättäen voitti kuvernöörivaalit vuonna 2003. Schwarzenegger toimi kuvernöörinä yli seitsemän vuoden ajan.

Jennerin mahdollisuuksia ei kuitenkaan pidetä kovinkaan suurina. Hän ei ole vielä virallisesti ilmoittautunut tavoittelevansa republikaanien ehdokkuutta, mutta on haalinut kampanjaansa mukaan useita ex-presidentti Donald Trumpin entisiä avustajia, kuten sosiaalisesta mediasta vastanneen Brad Parscalen, ja neuvotellut useiden republikaanistrategien kanssa.

Kuvernöörivaalit järjestettäneen ennenaikaisesti myöhemmin tänä vuonna, koska istuvan kuvernöörin, demokraatti Gavin Newsomin eroa vaativa kansalaisaloite on kerännyt yli kaksi miljoonaa allekirjoitusta.

Newsom suututti monet kalifornialaiset ajamalla osavaltioon tiukat koronarajoitukset, jotka ovat monien mielestä olleet ylimitoitettuja ja aiheuttaneet taloudelle suurta haittaa. Aloitteen allekirjoitusten tarkastamisen takaraja on 29. huhtikuuta, mutta uudet vaalit näyttävät hyvin todennäköisiltä. Uusien vaalien järjestäminen edellyttää, että aloite saa allekirjoituksia määrän, joka vastaa 12 prosenttia edellisten kuvernöörivaalien äänestäjistä.

– Olen todistetusti voittaja ja ainoa ulkopuolinen joka voi lopettaa Gavin Newsomin tuhoisan kauden kuvernöörinä, Jenner sanoi lausunnossaan.

Montrealin voittajasta transaktivistiksi

Jenner voitti miesten kymmenottelun olympiakultaa Montrealissa vuonna 1976. Hän korjasi sukupuolensa 2015 ja oli sitä ennen naimisissa Kris Jennerin kanssa, joka on tullut tunnetuksi Kardashianin perheen matriarkkana tosi-tv-sarjasta Keeping Up With the Kardashians.

Caitlyn Jennerin sukupuolenkorjausprosessi oli näkyvästi esillä sarjassa.

Jenner kuvasi itseään ehdokkuusilmoituksessaan ”taloudellisesti konservatiiviksi, sosiaalisesti edistykselliseksi”, eikä maininnut republikaaneja. Hän tuki aiemmin Trumpia, mutta otti etäisyyttä 2018, koska oli tyytymätön tämän politiikkaan transsukupuolisia kohtaan.

Republikaanien kuvernööriehdokkuutta tavoittelee jo ennestään useampi henkilö ja kisasta odotetaan kovaa. Newsom ei todennäköisesti saa haastajaa, vaan demokraattien odotetaan tukevan häntä uusissa vaaleissa.

Demokraattien entisen kuvernöörin Gray Davisin lehdistösihteeri Steven Maviglio arvioi Jennerin ulostulon ja hyökkäysten Newsomia vastaan osoittavan, että hän aikoo profiloitua konservatiivisena republikaanina. Davis hävisi aikanaan Schwarzeneggerille, mutta Maviglion mukaan Jenner tuskin pystyy toistamaan tätä yllätysvoittoa.

– Schwarzeneggerin imago oli rohkea, räväkkä ja toimintaorientoitunut, ja sitä äänestäjät halusivat – jonkun joka ottaisi ohjat ja jolla olisi korkea profiili. En usko, että Caitlyn Jennerillä on sitä. Hän on vähän B-luokan tähti.