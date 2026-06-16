Politiikka
16.6.2026 15:13 ・ Päivitetty: 16.6.2026 15:13
Trollaus ja pakolaisvakoilu vihdoinkin kuriin? Lakiesitys lähti liikkeelle
Vieraan valtion hyödyntämän informaatiovaikuttamisen ja niin sanotun pakolaisvakoilun kriminalisointi eteni tiistaina lausuntokierrokselle.
Oikeusministeriön mukaan lakiehdotuksessa rikoslainsäädäntöön lisättäisiin kolme uutta rangaistussäännöstä, joilla säädettäisiin rangaistavaksi vahingollinen informaatiovaikuttaminen, materiaalisen tuen antaminen vakoilurikoksen tekemistä varten sekä niin sanottu pakolaisvakoilu.
Jälkimmäinen ilmiö viittaa tilanteeseen, jossa autoritaarisesti johdettu vieras valtio vakoilee ja painostaa omia Suomessa asuvia kansalaisiaan. Nimestään huolimatta ilmiö voi koskea muitakin kuin pakolaisia – esimerkiksi täällä asuvia painostajamaan opposition edustajia.
Pakolaisvakoilun kriminalisointia on Suomessakin vaadittu jo vuosien ajan. Tähän asti roistovaltiot ovat voineet vaania Suomessa ”omiaan” ilman rangaistuksen pelkoa.
INFORMAATIOVAIKUTTAMISTA koskevan kriminalisoinnin tarkoitus on estää vierasta valtiota käyttämästä suomalaisia tai Suomessa asuvia agentteinaan omiin tiedustelu- tai vaikuttamisoperaatioihinsa.
Lausunnon lakiehdotuksesta voi jättää 18. elokuuta saakka. Lakimuutoksen ehdotetaan tulevan voimaan ensi vuoden alussa.
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