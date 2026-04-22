Trump: Aselepo jatkuu – Iran: Ilmoitus on merkityksetön

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat jatkaa aselepoa Iranissa Pakistanin pyynnöstä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kirjoitti tiistaina Truth Social -sivustollaan, että aselepo jatkuu siihen saakka, kunnes Iranin johto ja edustajat kykenevät esittämään yhtenäisen ehdotuksen ja neuvottelut saadaan jollain tavalla päätökseen.

Aselevon jatkamisen aikana Yhdysvallat jatkaa Iranin merisaartoa, Trump lisäsi.

Aselevon oli määrä päättyä keskiviikkona.

Trump kuvaili viestissään, että Iranin hallinto on erittäin hajanainen, mikä ei ole hänen mukaansa yllätys. Trump viitannee tällä siihen, että Yhdysvallat ja Israel ovat iskuissaan surmanneet monia Iranin johtoon kuuluneita henkilöitä

PAKISTANIN pääministeri Shehbaz Sharif kiittää Trumpia siitä, että tämä suostui Pakistanin pyyntöön aselevon jatkamisesta.

Sharif sanoi Pakistanin jatkavan pyrkimyksiään saada konflikti ratkaistua neuvottelemalla ja toivoi molempien osapuolien jatkavan aselepoa.

Iran ei ole vielä virallisesti ilmoittanut, aikooko se jatkaa aselepoa. Iranilaismediat ovat korostaneet Trumpin ilmoituksen jälkeen, että Iran ei pyytänyt jatkoa aselevolle.

VALKOISEN talon mukaan Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance ei toistaiseksi lähde Pakistaniin neuvottelumatkalle, jonka oli määrä alkaa Yhdysvaltain aikaa tiistaina.

Valkoisen talon mukaan se ilmoittaa lisätiedoista mahdollisiin tuleviin tapaamisiin liittyen.

Trumpin ilmoittamien neuvottelujen Pakistanissa piti alkaa jo alkuviikosta, mutta mahdollisten neuvottelujen aikataulu on nyt täysin auki. Iran ei missään vaiheessa vahvistanut, että se olisi ollut osallistumassa Trumpin ilmoittamiin neuvotteluihin.

IRANIN parlamentin puhemiehen neuvonantajan Mahdi Mohammadin mukaan Trumpin ilmoitus aselevon jatkamisesta on merkityksetön. Hänen mukaansa se on Yhdysvaltojen keino saada lisäaikaa yllätysiskun valmisteluun.

- Iranin on aika ottaa aloite omiin käsiinsä, Mohammadi kirjoitti X-viestipalvelussa.

Mohammadin mukaan merisaarron jatkaminen ei eroa Iranin pommittamisesta ja Iranin on vastattava siihen sotilaallisesti.

Iranin vallankumouskaarti uhkasi ennen Trumpin ilmoitusta, että se tuhoaa naapurimaidensa öljyntuotannon, jos Iraniin tehdään hyökkäyksiä niiden alueelta. Vallankumouskaartin mukaan tukikohtien ja alueiden luovuttaminen vihollisen käyttöön merkitsee sitä, että maa voi sanoa ”hyvästit öljyntuotannolleen”.

IRAN syyttää iranilaisen rahtialuksen vallannutta Yhdysvaltoja merirosvouksesta.

Iranin YK-suurlähettiläs kertoi asiasta tiistaina YK:n pääsihteerille lähettämässään kirjeessä, jossa Iran vaatii YK:ta tuomitsemaan Yhdysvaltojen teon.

Yhdysvaltain asevoimat otti sunnuntaina haltuunsa iranilaisen rahtialus Touskan Omaninlahdella.

YK-lähettilään kirjeessä korostettiin, että rahtialuksen valtaaminen oli selkeä Iranin ja Yhdysvaltain välisen aselevon rikkomus ja YK:n määritelmän mukainen hyökkäysteko.

Yhdysvallat pitää Iranin satamia merisaarrossa. YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 3314 mukaan valtion asevoimien toteuttama toisen valtion satamien saarto määritellään hyökkäysteoksi.