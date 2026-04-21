Aselepo umpeutumassa Iranin sodassa – Lähteet: Trumpin somehuutelu haittaa neuvotteluja

Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aselepo uhkaa umpeutua tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä. Neuvottelijoiden ei kuitenkaan vielä iltapäivään mennessä ollut vahvistettu saapuneen odotettuihin neuvotteluihin Pakistanissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kahdeksi viikoksi sovittu aselepo alkoi keskiviikon vastaisena yönä 8. huhtikuuta.

CNN:n mukaan presidentti Donald Trump esitti maanantaina lähetetyssä radio-ohjelmassa uhkauksen, jonka mukaan Iranin on jatkettava neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa, ellei se halua ”joutua ennennäkemättömiin vaikeuksiin”.

Trump puhui asiasta konservatiivisessa radio-ohjelmassa lyhyessä puhelinhaastattelussa, jollaisia hän on antanut medioille tiuhaan viime päivinä.

Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteiden mukaan Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen odotettiin lähtevän Pakistaniin Yhdysvaltain aikaa tiistaiaamuna. Myös neuvotteluihin osallistuvien Trumpin vävyn Jared Kushnerin ja erityislähettilään Steve Witkoffin on määrä matkustaa Vancen mukana.

Tiistaiaamuna Suomen aikaa BBC kertoi Pakistanin pääkaupungista Islamabadista, että neuvottelujen valmistelut olivat kaupungissa kovassa vauhdissa. Neuvottelujen toteutumisesta ja Iranista kuuluneiden lausuntojen perusteella etenkin Iranin osallistumishalukkuudesta oli kuitenkin epävarmuutta, BBC kertoi.

CNN:n mukaan yhdysvaltalaiset virkalähteet ovat kertoneet, että Trumpin julkiset ulostulot sosiaalisessa mediassa erittäin arkaluontoisista asioista häiritsevät iranilaisia.

Trump on heidän mukaansa antanut ymmärtää, että Iranin kanssa olisi jo sovittu asioista, joihin Iran ei olisi vielä sitoutunut ja joita sen olisi vaikea selittää kotimaassa. CNN:n mukaan tämä aiheuttaa epäluottamusta.

- Iranilaiset haluavat istuutua alas ja alkaa keskustella ongelmista. Presidentti taas jatkaa edestakaisin vatvomista ja yrittää saada näyttämään siltä, ​​että iranilaiset olisivat jo antautuneet ennen pääsemistä neuvottelupöytään, sanoi Yhdysvaltain puolustusministeriön entinen Lähi-idän neuvonantaja Jasmine el-Gamal CNN:lle.

VIIME viikolla Trump esimerkiksi sanoi, että Iranin kanssa olisi jo sovittu rikastetun uraanin luovuttamisesta ja uraani kuljetettaisiin Iranista Yhdysvaltoihin.

Pian tämän jälkeen Iran kiisti sopineensa Yhdysvaltojen kanssa, että se olisi siirtämässä rikastamaansa uraania pois maasta. Iran on myös toistuvasti sanonut rikastaneensa uraania vain siviilikäyttöön.

Tiistaiaamuna Suomen aikaa Trump kirjoitti Truth Social -viestikanavallaan, että Iranin rikastaman uraanin saaminen kestäisi kauan ja olisi vaikeaa.

- Operaatio Keskiyön vasara tuhosi täydellisesti Iranin ydinpölykohteet. Siksi niiden kaivamisesta esiin tulee pitkä ja vaikea prosessi, Trump kirjoitti tiistaiaamun viestissään viitaten ”ydinpölyllä” rikastettuun uraaniin.

IRANIN parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf on sanonut, ettei Iran hyväksy neuvotteluja, jos niitä varjostavat Yhdysvaltojen uhkaukset.

Ghalibafin mukaan Trump ei pyrkisi neuvottelemaan, vaan haluaisi merisaarrolla ja aselevon rikkomisella ajaa Iranin antautumaan tai oikeuttaa Yhdysvaltojen sotatoimien jatkumisen.

- Emme hyväksy uhkausten varjostamia neuvotteluja. Kahden viime viikon ajan olemme valmistautuneet näyttämään uudet korttimme taistelukentällä, Ghalibaf kirjoitti X-viestipalvelussa.

Viikonloppuna Trump ilmoitti, että Yhdysvallat neuvottelisi Iranin kanssa Pakistanissa alkuviikosta. Samalla Trump uhkasi, että Yhdysvallat tuhoaa kaikki Iranin voimalaitokset ja sillat, jos sopua ei synny.

AXIOSIN lähteen mukaan Iranin korkein johtaja olisi kuitenkin jo myöhään maanantaina antanut hyväksynnän neuvotteluihin osallistumiselle.

Axiosin lähteen mukaan Iranin vallankumouskaarti olisi vaatinut neuvottelijoilta tiukempaa linjaa Yhdysvaltojen suhteen. Lähteen mukaan se vaatisi ainakin Yhdysvaltain merisaarron purkamista ennen neuvottelujen aloittamista.

Iran on julkisestikin vaatinut merisaarron purkamista edellytyksenä neuvotteluille.