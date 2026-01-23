Ulkomaat
23.1.2026 07:10 ・ Päivitetty: 23.1.2026 07:10
Trump: Carneyn kutsu peruttu
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Kanadan pääministerille Mark Carneylle annettu kutsu Trumpin perustamaan niin kutsuttuun rauhanneuvostoon on vedetty pois.
Trump kertoi asiasta Truth Social -sivustollaan perustelematta tarkemmin päätöstä.
Trump allekirjoitti rauhanneuvoston peruskirjan Sveitsin Davosissa torstaina.
Carney sanoi tiistaina Davosissa pitämässään puheessa, että Yhdysvaltain johtama sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on parhaillaan rikkoutumassa.
Yhdysvaltalaismedia Politicolle puhunut Kanadan hallinnon viranomaislähde kertoi viime viikolla, että vaikka Carney oli periaatteen tasolla hyväksynyt rauhanneuvostoon liittymisen, Kanadalla ei ole aikomusta maksaa paikasta.
Rauhanneuvoston peruskirjan mukaan paikka neuvostossa on enintään kolmivuotinen, ellei neuvostolle maksa miljardia dollaria.
VENÄJÄN presidentti Vladimir Putin ilmoitti eilen olevansa valmis siihen, että Venäjä maksaa hänen paikastaan peruskirjan vaatiman miljardin. Putinin mukaan paikka tulisi maksaa Yhdysvalloissa parhaillaan jäädytettynä olevista venäläisomistuksista.
Trumpin rauhanneuvosto on herättänyt monissa länsimaiden johtajissa runsaasti epäilyksiä. EU-maiden epävirallisen huippukokouksen jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa sanoi, että eurooppalaisilla johtajilla oli vakavia epäilyksiä monista rauhanneuvostoon liittyvistä elementeistä.
Rauhanneuvosto oli alun perin osa Trumpin rauhansuunnitelmaa Gazan sodan lopettamiseksi. Peruskirjassa Gazaa ei mainita kertaakaan.
Kyseenalaisen järjestön toiminnasta tekee myös se, että peruskirjassa Trump yksilöidään neuvoston johtajaksi, mutta peruskirja ei anna neuvostolle valtuuksia erottaa häntä tai valita hänen tilalleen toista johtajaa.
