Trump ei säästellyt sanojaan maratonpuheessaan YK:ssa: arvosteli maahanmuuttoa, ilmastohuijausta sekä YK:ta itseään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti tiistaina YK:n yleiskokouksessa erikoisen ja polveilevan puheen, joka venyi lähes tunnin pituiseksi. Johtajien puheille varattu 15 minuutin aika ylittyi siten moninkertaisesti.

Oman hallintonsa saavutusten ja Yhdysvaltain nykytilan kehumisen jälkeen Trump alkoi moittia suorin sanoin YK:ta, joka ei ole tarjonnut Trumpille apua, vaikka tämä on jo välittänyt ennennäkemättömästi rauhan jo ”seitsemään sotaan”.

- Mikä on YK:n merkitys, Trump ihmetteli.

Maailmanjärjestön syntilistaan Trump luki myös ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ja laittoman muuttoliikkeen edistämisen maailmassa. Nämä kaksi teemaa saivat puheessa huomattavasti enemmän huomiota kuin esimerkiksi Ukrainan ja Gazan sodat.

Ilmastonmuutos on Trumpin tulkinnan mukaan kaikkien aikojen suurin huijaus, jonka varjolla maat on saatu mittaamaan hiilijalanjälkiään ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tässä yhteydessä kehuja heltisi Saksalle, joka on Trumpin tulkinnan mukaan tehnyt täyskäännöksen takaisin vihreään energiaan siirtymisestä. Kiina taas kauppaa uusiutuvaa energiaa mutta polttaa itse hiiltä, Trump päätteli.

Muuttoliikkeen osalta Trump sanoi olevansa erityisen huolissaan ”rakastamansa” Euroopan kohtalosta. Sinne kun tulvii laittomia maahantulijoita, eivätkä eurooppalaiset poliittisessa korrektiudessaan tee asialle mitään.

- On aika lopettaa avoimien rajojen epäonnistunut kokeilu. Teidän maanne ovat menossa helvettiin, Trump tokaisi.

Hän luetteli todisteeksi muun muassa ulkomaalaistaustaisten vankien osuuksia Saksan ja Sveitsin vankiloissa.

”Nato-maat rahoittavat sotaa itseään vastaan”

UKRAINAN sodan osalta Trump sanoi luulleensa sodan lopettamista helpoksi siksi, että hänellä on aina ollut hyvä henkilökohtainen suhde Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Kovaa Venäjän arvostelua puheessa ei kuultu, mutta Trump kuvaili tilannetta sanoin, jotka eivät varmasti hivele korvia Kremlissä. Hän muistutti kaikkien luulleen, että sota on ohi muutamassa päivässä tai korkeintaan viikossa, mutta nyt onkin sodittu jo yli kolme vuotta.

- Se ei saa Venäjää näyttämään hyvältä. Se saa heidät näyttämään huonolta, Trump muotoili.

Hän myös totesi yksiselitteisesti, että Venäjältä energiaa ostavat Kiina ja Intia ovat Venäjän sodan suurimmat rahoittajat. Samaan hengenvetoon Trump muistutti, että myös monet Naton jäsenmaat ostavat yhä öljyä ja kaasua Venäjältä.

- Ajatelkaa, he (Nato-maat) rahoittavat sotaa itseään vastaan, Trump päivitteli.

Hänen mukaansa Yhdysvallat on valmis määräämään kovia tulleja Venäjälle, jos se ei suostu sopimaan sodan lopettamisesta. Pakotteiden tehokkuus vaatii kuitenkin sitä, että kaikki Euroopan maat ryhtyvät samanlaisiin toimiin Venäjää vastaan, Trump sanoi.

GAZAN osalta Trump vaati pikaista tulitaukoa, mutta vyörytti syyn sen viipymisestä yksinomaan äärijärjestö Hamasille, joka ei myöskään ole suostunut vapauttamaan kaikkia panttivankejaan. Trump myös arvosteli Palestiinan valtion tunnustaneita maita Hamasin julmuuksien palkitsemisesta.

Osasyy Trumpin puheen keston venymiselle olivat siihen ilmiselvästi viime hetkellä tulleet lisäykset. Trump ei nimittäin malttanut olla mainitsematta, että liukuportaat eivät toimineet hänen saapuessaan vaimonsa kanssa YK:n päämajaan. Kaiken kukkuraksi puhetekstin puhujalle näyttävä teleprompteri-lukulaite ei sekään heti toiminut.

- Nämä kaksi (rikkinäistä) asiaa minä sain YK:lta, Trump leukaili.

Tästä Trump sai aiheen muistella kiinteistöyrittäjänä tekemäänsä edullista, mutta sittemmin hylättyä tarjousta YK:n päämajan remontista. Siihen kun olisivat kuuluneet hänen mukaansa marmoriset lattiat ja mahonkiseinät.

