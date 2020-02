Trump ei usko lääkärin varoituksia, esiintyminen ei vakuuttanut demokraatteja: ”Tämä päätös voi maksaa ihmishenkiä”

Uusi koronavirus on amerikkalaisille vain pieni riski, presidentti Donald Trump vakuutti lehdistötilaisuudessa Washingtonissa varhain torstaina Suomen aikaa.

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä 60 vahvistettua koronavirustartuntaa. Samaan lehdistötilaisuuteen osallistuneet terveysviranomaiset totesivat, että vaikka tartunnat ovat parhaillaan hallinnassa, voi tilanne muuttua nopeasti.

– Riskin vakavuus voi muuttua nopeasti ja on syytä olettaa, että tartuntamäärät Yhdysvalloissa kasvavat, terveysministeri Alex Azar sanoi.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC varoitti tiistaina olevan vain ajan kysymys milloin koronavirus alkaa levitä myös Yhdysvalloissa.

– Kysymys ei ole niinkään se, voiko tällaista tapahtua maassamme vaan milloin niin tapahtuu ja kuinka moni maassamme sairastuu vakavasti, koronaviruksen leviämistä arvioinut lääkäri Nancy Messonnier sanoi tiistaina.

Trump asettui CDC:n arviota vastaan ja sanoi, ettei pidä koronaviruksen leviämistä Yhdysvalloissa ”mitenkään väistämättömänä”.

Trump kertoi myös nimittävänsä varapresidentti Mike Pencen johtamaan koronaviruksen vastaisia toimia. Trumpin tiedettiin kaivanneen kriisin hoitoon vahvempaa johtohahmoa, esimerkiksi New York Times kertoi ennen lehdistötilaisuutta.

Presidentin hallinto on pyytänyt kongressilta 2,5 miljardin dollarin rahoitusta esimerkiksi koronavirukseen liittyvien hoitojen ja rokotteiden kehittämiseen sekä hoidossa ja suojautumisessa tarvittavien välineiden hankintaan. Trumpin mukaan hallinto on kuitenkin valmis käyttämään niin paljon rahaa kuin on tarvis. Hän veti rahanpyyntöönsä mukaan myös edustajainhuonetta hallitsevat demokraatit.

– Pyydämme suurta summaa, mutta uskoisin, että demokraatit haluavat käyttää vieläkin enemmän, Trump sanoi.

Trumpilta kysyttiin myös esimerkiksi suojamaskien riittävyydestä. Presidentin mukaan niitä on tilattu ”paljon”, mutta lähinnä varmuuden vuoksi. Trumpin mielestä saapuvien lentojen ja rajojen valvonta on niin hyvällä tolalla, että suurta määrää suojavarusteita tuskin tullaan tarvitsemaan.

”On täysin vastuutonta laittaa hänet vastuuseen.”

Trumpin esiintyminen ei vakuuttanut ainakaan hänen leppymättömänä arvostelijanaan tunnettua edustajainhuoneen puhemiestä, demokraattien Nancy Pelosia. Puhemies kutsui lausunnossaan Trumpin puheita koronavirustilanteesta vaikeaselkoisiksi ja kaoottisiksi.

– Amerikkalaiset tarvitsevat hyvin johdetun ja rahoitetun ratkaisun pysyäkseen suojassa koronavirusuhalta, Pelosi kirjoitti.

Hänen mukaansa Trumpin hallinto on esimerkiksi jättänyt täyttämättä viruksen torjunnalle keskeisiä virkoja.

Edustajainhuoneen demokraattijäsen Alexandria Ocasio-Cortez puolestaan arvosteli tviiteissään Pencen nimittämistä torjuntatoimien johtoon.

Hän jakoi tilillään Verge-lehden jutun, jonka mukaan Pencen kuvernöörikaudella Indianan hiv-tartuntojen määrä suureni, sillä Pence leikkasi terveydenhuollon rahoitusta ja viivytti neulanvaihtopisteiden perustamista.

– On täysin vastuutonta laittaa hänet vastuuseen, kun maailma on pandemian partaalla. Tämä päätös voi maksaa ihmishenkiä, Ocasio-Cortez jatkoi.

Trump väläytti mahdollisuutta kiristää rajoituksia.

Trump ylisti lehdistötilaisuudessa oman hallintonsa toimia virukseen reagoinnissa.

Hänen mukaansa viruksen leviämistä ovat estäneet esimerkiksi kiinalaisille matkustajille varhaisessa vaiheessa asetetut maahantulo- ja matkustuskiellot. Hän väläytti myös mahdollisuutta kiristää rajoituksia entisestään.

Toimittajien kysyessä asiasta Trump kuitenkin täsmensi, ettei esimerkiksi Italiaan tai Etelä-Koreaan kohdistuvien rajoitusten aika ole vielä. Niitä kuitenkin harkitaan.

Koronavirustartunnat ovat viime päivinä levinneet erityisen rivakasti juuri näissä maissa. CDC:n mukaan on myös mahdollista, että lentokentillä tehtäviä terveystarkastuksia laajennetaan.

Parhaillaan terveystarkastuksia tehdään vain Kiinasta saapuville matkustajille. Ne aloitettiin tammikuun puolivälissä, kun Kiina oli kertonut vasta muutamista kymmenistä tartunnoista.

STT–Mari Areva