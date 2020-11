Trump hurjana – aikoo haastaa jo 5 osavaltion tulokset

Trumpin vaalitiimi on ryhtynyt samankaltaisiin toimiin myös Michiganissa ja Wisconsinissa, jotka ovat yhtälailla keskeisiä taistelutantereita presidenttikisassa.

Tuoreeltaan Trump on ilmoittanut haastavansa myös Pohjois-Carolinan ja Georgian tulokset. Hän ilmoittaa asiasta Twitterissä. Twitter on merkannut viestin varoituksella.

Kampanja muun muassa syyttää vaaliviranomaisten kieltäneen Pennsylvaniassa vaalitiimin ”tarkkailijoita” lähestymästä ääntenlaskijoita.

Trumpin tiimissä myös katsotaan, että he ovat voittaneet Pennsylvanian, vaikka ääntenlaskenta on vielä kesken.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020