9.5.2026 07:08 ・ Päivitetty: 9.5.2026 07:08

Trump ilmoitti aselevosta – Zelenskyi kielsi iskut Punaiselle torille

AFP / LEHTIKUVA / PAVEL BEDNYAKOV

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi määräsi armeijaa olemaan hyökkäämättä Moskovan Punaiselle torille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tänään määrä isännöidä voitonpäivän juhlallisuuksia pääkaupunki Moskovassa.

Venäjällä voitonpäivänä juhlistetaan toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa. Sitä juhlitaan muun muassa suurella sotilasparaatilla Moskovassa.

Juhlassa ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa. Kremlin mukaan ukrainalaisten iskujen aiheuttama vaara pyritään näin minimoimaan.

Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa lauantaina kolmen päivän aselepo. Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina ovat suostuneet aselepoon. Lisäksi osapuolet vaihtavat kummastakin maasta tuhat sotavankia.

Ukrainan presidentinkanslian verkkosivuilla kerrottiin myöhemmin, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on määrännyt armeijaa olemaan hyökkäämättä Moskovan Punaiselle torille voitonpäivän paraatin aikana.

Myös Venäjä vahvisti aselevon. Trump toivoikin, että aselepo voisi pitkittyä sovitusta kolmesta päivästä.

Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle Venäjälle. Venäjä uhkasi aikaisemmin Ukrainaa massiivisilla ilmaiskuilla Kiovan keskustaan, jos Ukraina häiritsee paraatia.

Putin oli aiemmin ilmoittanut yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Myös Ukraina oli ilmoittanut omasta tulitauostaan, joka alkoi keskiviikkona. Nämä tulitauot eivät käytännössä pitäneet lainkaan.

