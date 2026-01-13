Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

13.1.2026 07:48 ・ Päivitetty: 13.1.2026 07:53

Trump: Iranin kanssa kauppaa käyville maille 25 prosentin tuontitullit

iStock

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa asettavansa 25 prosentin tuontitullit kaikille maille, jotka käyvät kauppaa Iranin kanssa. Trump kertoo asiasta omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Kaikki Iranin islamilaisen tasavallan kanssa kauppaa käyvät maat joutuvat maksamaan kaikesta Yhdysvaltojen kanssa käytävästä kaupasta 25 prosentin tullit, Trump sanoi käyttäen Iranin virallista nimeä.

Trumpin mukaan tullit astuvat voimaan välittömästi.

Trump on sanonut harkitsevansa mahdollisia sotilaallisia toimia Irania vastaan sen jälkeen, kun iranilaishallinto on pyrkinyt tukahduttamaan maassa puhjenneita mielenosoituksia väkivaltaisesti.

- Ilmaiskut ovat yksi monista, monista pöydällä olevista vaihtoehdoista, Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi aiemmin maanantaina.

LEAVITT sanoi lisäksi, että Iranin käytettävissä on myös diplomaattinen kanava erityislähettiläs Steve Witkoffin suuntaan. Leavitt lisäsi, että Iranin käyttämä sävy kulissien takana käydyissä keskusteluissa eroaa huomattavasti maan julkisista lausunnoista.

Reilut kaksi viikkoa sitten alkaneissa mielenosoituksissa on eri lähteiden mukaan kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty. Iranin talouskriisistä alkunsa saaneet mielenosoitukset ovat muuttuneet liikkeeksi, joka vastustaa vuosikymmeniä vallassa ollutta teokraattista hallintoa.

Trump ei listannut maanantaisessa päivityksessään erikseen, mitä maita uudet tullit koskevat.

Iranin tärkeimpiä kauppakumppaneita ovat Kiina, Irak, Arabiemiraatit, Turkki ja Intia, kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

KIINAN ulkoministeriön edustaja Mao Ning kommentoi tiistaina päivittäisessä tiedotustilaisuudessa Trumpin tulliuhkausta.

- Olemme aina uskoneet, ettei tullisodassa ole voittajia, ja Kiina suojelee päättäväisesti laillisia oikeuksiaan ja etujaan, Mao vastasi.

Mao kertoi Kiinan seuraavan Iranin turvallisuustilannetta tarkasti ja ryhtyvän tarvittaviin toimiin kansalaistensa suojelemiseksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Susanna Luikku

Työmarkkinat
12.1.2026
Ammattiliitto: Hoitajien irtisanomiset lisäävät vaaratilanteita vanhustenhuollossa – ”Oli vain ajan kysymys, että näin käy”
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
10.1.2026
Murtuuko oikeistovalta? Ensi vuoden kiinnostavimmat vaalit Suomelle pidetään Ruotsissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU