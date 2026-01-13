Ulkomaat
13.1.2026 07:48 ・ Päivitetty: 13.1.2026 07:53
Trump: Iranin kanssa kauppaa käyville maille 25 prosentin tuontitullit
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa asettavansa 25 prosentin tuontitullit kaikille maille, jotka käyvät kauppaa Iranin kanssa. Trump kertoo asiasta omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa maanantaina.
- Kaikki Iranin islamilaisen tasavallan kanssa kauppaa käyvät maat joutuvat maksamaan kaikesta Yhdysvaltojen kanssa käytävästä kaupasta 25 prosentin tullit, Trump sanoi käyttäen Iranin virallista nimeä.
Trumpin mukaan tullit astuvat voimaan välittömästi.
Trump on sanonut harkitsevansa mahdollisia sotilaallisia toimia Irania vastaan sen jälkeen, kun iranilaishallinto on pyrkinyt tukahduttamaan maassa puhjenneita mielenosoituksia väkivaltaisesti.
- Ilmaiskut ovat yksi monista, monista pöydällä olevista vaihtoehdoista, Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi aiemmin maanantaina.
LEAVITT sanoi lisäksi, että Iranin käytettävissä on myös diplomaattinen kanava erityislähettiläs Steve Witkoffin suuntaan. Leavitt lisäsi, että Iranin käyttämä sävy kulissien takana käydyissä keskusteluissa eroaa huomattavasti maan julkisista lausunnoista.
Reilut kaksi viikkoa sitten alkaneissa mielenosoituksissa on eri lähteiden mukaan kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty. Iranin talouskriisistä alkunsa saaneet mielenosoitukset ovat muuttuneet liikkeeksi, joka vastustaa vuosikymmeniä vallassa ollutta teokraattista hallintoa.
Trump ei listannut maanantaisessa päivityksessään erikseen, mitä maita uudet tullit koskevat.
Iranin tärkeimpiä kauppakumppaneita ovat Kiina, Irak, Arabiemiraatit, Turkki ja Intia, kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.
KIINAN ulkoministeriön edustaja Mao Ning kommentoi tiistaina päivittäisessä tiedotustilaisuudessa Trumpin tulliuhkausta.
- Olemme aina uskoneet, ettei tullisodassa ole voittajia, ja Kiina suojelee päättäväisesti laillisia oikeuksiaan ja etujaan, Mao vastasi.
Mao kertoi Kiinan seuraavan Iranin turvallisuustilannetta tarkasti ja ryhtyvän tarvittaviin toimiin kansalaistensa suojelemiseksi.
