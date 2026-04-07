Trump jatkaa Iranin uhkailua: Kokonainen sivilisaatio todennäköisesti kuolee tänä iltana

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkoi tiistaina Iranin uhkailemista. Trump kirjoitti Truth Social -alustallaan, että kokonainen sivilisaatio Iranissa todennäköisesti kuolee tiistai-iltana Yhdysvaltain aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kokonainen sivilisaatio kuolee tänä iltana, eikä sitä koskaan voida tuoda takaisin. En halua niin tapahtuvan, mutta niin todennäköisesti tapahtuu, presidentti kirjoitti.

Trumpin mukaan Iranin uusi hallinto voisi kuitenkin mahdollistaa jonkin mahtavan tapahtumisen. Trump kuvaili uutta hallintoa erilaiseksi, fiksummaksi ja vähemmän radikalisoituneeksi.

Iranin nykyinen korkein johtaja Mojtaba Khamenei on aiemmin Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmansa saaneen ajatollah Ali Khamenein poika.

Viimeksi maanantaina Trump uhosi, että koko Iran voidaan tuhota yhdessä yössä ja että se yö voi koittaa tiistaina.

Trump on aiemmin uhannut myös iskeä voimalaitoksiin ja siltoihin Iranissa, jos maa ei taivu hänen vaatimuksiinsa esimerkiksi Hormuzinsalmen avaamisesta.

IRANIN vallankumouskaarti uhkasi tiistaina viedä Yhdysvalloilta ja sen liittolaisilta pääsyn alueen kaasuun ja öljyyn vuosiksi, jos yhdysvaltalaisjoukot ylittävät Iranin niin sanottuja punaisia linjoja.

Uutiskanava NBC:n mukaan vallankumouskaarti sanoi lausunnossaan, että tekisi iskuja siviilikohteisiin, jos Yhdysvallatkin tekee niin.

Vallankumouskaartin mukaan vastatoimet voisivat kohdistua myös Lähi-idän ulkopuolelle. Tähän asti Iran on tehnyt vastaiskuja muun muassa Israeliin ja Persianlahden maissa sijaitseviin Yhdysvaltain sotilastukikohtiin.

Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin mukaan yli 14 miljoonaa iranilaista olisi ilmoittanut olevansa valmiita kuolemaan maata puolustaessaan. Presidentti lisäsi olevansa itsekin valmis antamaan oman henkensä Iranin puolesta.

YHDYSVALLAT Yhdysvallat ja Israel jatkoivat tiistaina iskujaan Iraniin. Pesianlahdella sijaitsevalle Iranin Khargin saarelle tehtiin useita iskuja, raportoi iranilainen Mehr-uutistoimisto. Saari on hyvin tärkeä Iranin öljynviennille.

Yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoi NBC:lle, että maan asevoimat iski kymmeniin kohteisiin Khargin saarelle. Lähteen mukaan iskut kohdennettiin sotilaskohteisiin.

Lisäksi ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa, joka osui rautatiesiltaan Iranin keskiosassa sijaitsevassa Kashanin kaupungissa. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan iranilaismediat raportoivat siltoihin kohdistetuista iskuista myös muualla Iranissa.

Israelin asevoimat kehotti aiemmin iranilaisia välttämään junamatkoja tiistai-iltaan asti.

Pääkaupunki Teheranin viereisessä Alborzin maakunnassa tehdyissä iskuissa puolestaan kuoli ainakin 18 ihmistä. Asiasta raportoivat ainakin Iranin oikeuslaitosta seuraava Mizan Online -verkkomedia ja iranilainen Fars-uutistoimisto.

Alborzin varakuvernööri sanoi iranilaismedioiden mukaan, että Yhdysvaltain ja Israelin iskut osuivat asuinalueille. Hänen mukaansa kuolleiden joukossa on kaksi pientä lasta. Lisäksi varhain aamulla tehdyssä iskussa haavoittui hänen mukaansa yli 20 ihmistä.

Uutistoimisto AFP ei ole voinut tarkistaa iskujen raportoituja uhrilukuja itsenäisesti Iranin hallinnon raportointirajoitusten takia.

Teheranissa synagoga vaurioitui pahoin iskussa varhain tiistaina, raportoivat iranilaismediat. Alustavien tietojen mukaan synagoga olisi tuhoutunut täysin.

Iranissa on pieni juutalaisyhteisö. Suurin osa yhteisön jäsenistä on kuitenkin paennut maasta vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen.

SAUDI-ARABIASSA öiset iskut osuivat petrokemian laitokseen maan itäosassa Jubailin kaupungin laajalla teollisuusalueella, kertoi paikalla oleva lähde AFP:lle. Lähteen mukaan hyökkäys aiheutti tulipalon.

Aiemmin Saudi-Arabian puolustusministeriö ilmoitti, että ilmapuolustusjärjestelmät olivat torjuneet ja tuhonneet useita ballistisia ohjuksia, jotka oli laukaistu maan itäosaan.

Maanantaina Israel iski vuorostaan kahteen petrokemian laitokseen Iranissa.

MAANANTAINA Iran toimitti 10-kohtaisen ehdotuksen rauhasta Yhdysvalloille ja Israelille. Asiasta kertoi Iranin valtionmedia muun muassa New York Timesin ja uutissivusto Axiosin mukaan.

Nimettömien iranilaisviranomaisten mukaan Iran vaatii ehdotuksessa muun muassa, että Iraniin ei hyökätä uudelleen ja että Israel lopettaa hyökkäykset äärijärjestö Hizbollahia vastaan Libanonissa. Lisäksi vaatimuksena oli, että kaikki Iraniin kohdistuvat pakotteet puretaan.

Vastineeksi Iran muun muassa avaisi Hormuzinsalmen jälleen laivaliikenteelle.

Iran ilmoitti maanantaina, ettei sitä kiinnosta väliaikainen aselepo, koska tämä antaisi viholliselle mahdollisuuden valmistautua konfliktin jatkamiseen.

Trump sanoi maanantaina Iranin rauhanehdotuksen olevan ”merkittävä”, mutta ei tarpeeksi hyvä.

Uutista täydennetty kauttaaltaan 16.28.