Trump jatkaa uhittelua

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että hänen hallintonsa päättää, mitkä öljy-yhtiöt saavat toimia Venezuelassa.

Trump sanoi Valkoisessa talossa järjestetyssä energia-alan johtajien tapaamisessa, että Yhdysvallat tekisi sopimukset öljy-yhtiöiden kanssa.

- Me teemme päätöksen siitä, mitkä öljy-yhtiöt menevät sinne, keiden annamme mennä sinne, Trump sanoi.

Yhdysvallat hyökkäsi noin viikko sitten Venezuelaan ja sieppasi maan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron. Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huume- ja aserikoksista. Maduro on kiistänyt syyllisyytensä.

Trumpin mukaan ulkomaisilla öljy-yhtiöillä ei ollut turvatakuita Maduron alaisuudessa, mutta nyt yhtiöiden olisi turvallista toimia maassa.

Trump sanoi myös, että öljy-yhtiöt olisivat tekemisissä ainoastaan Yhdysvaltojen kanssa, eivät Venezuelan.

TRUMPIN suunnitelmat Venezuelan öljytuotannon haltuunotosta saivat varovaisen vastaanoton yhdysvaltalaisilta öljy-yhtiöiltä Valkoisen talon tapaamisessa.

Yhdysvaltojen suurimman öljy-yhtiön ExxonMobilin toimitusjohtajan mukaan Venezuela on tällä hetkellä heille sijoittamiskelvoton maa.

Toiseksi suurin Chevron on ollut merkittävistä yhdysvaltalaisista öljy-yrityksistä ainoa, joka on jatkanut toimintaa Venezuelassa pakotteiden aikana.

Yhdysvaltain energiaministerin mukaan Chevron oli sanonut pystyvänsä kasvattamaan tuotantoaan Venezuelassa 50 prosentilla seuraavan kahden vuoden aikana.

TRUMP jatkoi myös Grönlannin uhittelua.

Trumpin mukaan Kiina tai Venäjä miehittää Grönlannin, jos Yhdysvallat ei sitä tee. Trump kommentoi asiaa Valkoisessa talossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Trump sanoi haluavansa sopia Grönlannin haltuunotosta helpomman tavan kautta, mutta tarvittaessa asia hoidetaan hänen mukaansa vaikeamman kautta.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ei puolusta Grönlantia, ellei se omista sitä.