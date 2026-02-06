Ulkomaat
6.2.2026 05:41 ・ Päivitetty: 6.2.2026 05:41
Trump julkisti nimeään kantavan lääkesivuston
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkisti paikallista aikaa torstaina verkkosivuston, josta yhdysvaltalaiset voivat ostaa lääkkeitä tuntuvilla alennuksilla.
TrumpRX-sivusto on osa Trumpin pyrkimyksiä lepytellä elinkustannuskriisistä suivaantuneita äänestäjiä ennen marraskuisia välivaaleja.
Uudella sivustolla kaupataan muun muassa noin 80 prosentin alennuksella tanskalaisen lääkejätin Novo Nordiskin diabeteksen ja liikalihavuuden hoitoon käytettyä Ozempic-lääkettä.
Verkkosivuston mukaan hinnat kuitenkin nousisivat vähitellen kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen.
