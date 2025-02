Trump kertoi uudesta Suomen-suurlähettiläästä – ”Tiedän, että Howard käyttää valtavan kokemuksensa ja intohimonsa”

Yhdysvaltain uudeksi Suomen-suurlähettilääksi tulee Howard Brodie. Presidentti Donald Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin mukaan Brodie on kokenut juristi, sijoittaja ja liikemies, jolla on pitkä kokemus kansainvälisistä neuvotteluista. Brodie on Trumpin mukaan valmistunut Yalen huippuyliopistosta oikeustieteellisistä opinnoista.

- Tiedän, että Howard käyttää valtavan kokemuksensa ja intohimonsa maatamme kohtaan edistääkseen etujamme ulkomailla, Trump kirjoitti.

TRUMP kertoo Brodien lisäksi olevan omistautunut hyväntekijä, joka tukee voimakkaasti lääketieteellistä tutkimusta, koulutusta, veteraanien asioita ja taidetta.