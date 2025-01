Trump Kiinan tuontitulleista: ”He eivät halua niitä, enkä mielelläni haluaisi joutua käyttämään niitä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Fox-kanavan haastattelussa, ettei hän mielellään käyttäisi tuontitulleja Kiinaa vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meillä on eräs erittäin suuri voimatekijä Kiina kohtaan, ja se on tullit. He eivät halua niitä, enkä mielelläni haluaisi joutua käyttämään niitä. Mutta niillä on valtavasti vaikutusvaltaa Kiinaan, Trump sanoi.

Trump sanoi heti aloitettuaan virkakautensa, että kymmenen prosentin tuontitullit kiinalaisille tuotteille voisivat tulla voimaan helmikuun alusta.

Vaalikampanjansa aikana Trump puhui jopa 60 prosentin tullimaksuista Kiinasta tuotaville tuotteille.

Kiinan mukaan mahdolliset taloudelliset erimielisyydet Yhdysvaltain kanssa tulisi ratkaista vuoropuhelulla. Kiina kiistää pyrkineensä tarkoituksella siihen, että maan kauppa Yhdysvaltain kanssa olisi ylijäämäistä.

- Kiinan ja Yhdysvaltain taloudellinen yhteistyö hyödyttää molempia. Se on win-win-tilanne, sanoi Kiinan ulkoministeriön edustaja Mao Ning.

- Kauppa- ja tullisodissa ei ole voittajia, eivätkä ne palvele osapuolien tai maailman etuja, Mao jatkoi.