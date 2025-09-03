Trump kiukustui Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean paraatiposeerauksista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump moittii Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean johtajia vehkeilystä Yhdysvaltoja vastaan. Trump kommentoi asiaa Truth Social -viestipalvelussaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin kommentti tuli, kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Venäjän presidentti Vladimir Putin seurasivat Kiinan presidentti Xi Jinpingin vieraina maan pääkaupungissa Pekingissä toisen maailmansodan päättymistä ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää juhlistavaa suurta sotilasparaatia.

Kyseessä lienee ensimmäinen kerta, kun johtajat esiintyvät samassa tilaisuudessa.

- Välitä lämpimät terveiseni Vladimir Putinille ja Kim Jong-unille, kun te juonitte Yhdysvaltoja vastaan, Trump kirjoitti osoittaen sanansa Xi:lle.

KIINAN valtiontelevision juuri ennen paraatin alkamista näyttämässä videokuvassa Kiinan presidentti Xi toivotti sekä Kimin että Putinin tervetulleiksi.

Xi kätteli molempia ja keskusteli heidän kanssaan, kun kolmikko käveli punaista mattoa pitkin kohti Tiananmenin aukiota.

Juhlallisuuksien alussa pitämässään puheessa Xi totesi Kiinan olevan pysäyttämätön.

- Ihmiskunta on jälleen kerran valinnan edessä: rauha vai sota, vuoropuhelu vai vastakkainasettelu, molempia osapuolia hyödyttävät ratkaisut vai nollasummapelit, Xi sanoi.

VENÄJÄN presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un kävivät myös kahdenvälisen keskustelun paraatin seuraamisen jälkeen. Asiasta kertovat Kreml ja uutiskanava CNN.

Johtajien tapaaminen ja tulkkien avulla käyty keskustelu nähtiin Venäjän julkaisemalta videolta.

PARAATISSA on esitelty myös Kiinan aseteollisuuden uuden sukupolven sotilaskalustoa panssarivaunuista lentokoneisiin ja ohjuksiin.

Japani antautui muodollisesti 2. syyskuuta 1945. Kiinassa Japanin antautumista on tavattu juhlia seuraavana päivänä.