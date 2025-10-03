Trump kurittaa hallintosulun varjolla Harrisia äänestäneitä osavaltioita

Yhdysvalloissa liittovaltion hallinnon sulun uskotaan jatkuvan ensi viikkoon. Sulku alkoi keskiviikkona, kun senaatti ei päässyt sopuun sulun estävästä rahoituksesta syyskuun loppuun mennessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Republikaanien ehdotusta vastustaneet demokraatit vaativat pienituloisille perheille laajennettuja terveydenhuoltotukia, eivätkä republikaanit suostuneet neuvottelemaan esityksen yksityiskohdista.

Sulun vaikutukset eivät jakaudu tasa-arvoisesti ympäri maata. Presidentti Donald Trumpin hallinto ja republikaanit ovat päättäneet sulkea rahahanat ennen kaikkea demokraattien hallitsemilta osavaltioilta, uutisoi muun muassa Politico tällä viikolla.

Liittovaltion hallinnon sulun alettua Valkoisen talon budjettipäällikkö Russ Vought ilmoitti heti viestipalvelu X:ssä Trumpin hallinnon peruvan liki 8 miljardin dollarin edestä rahoitusta energiahankkeisiin, jotka Vought leimasi osaksi ”vasemmiston ilmastoagendaa”. Vought luetteli 16 osavaltiota, joita leikkaukset koskevat.

NIMETYISTÄ osavaltioista lähes kaikilla on demokraattikuvernööri ja kaksi demokraattisenaattoria kongressissa. Listalla ovat lähes kaikki Kamala Harrisia viime presidentinvaaleissa äänestäneistä osavaltioista. Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt puolusti median edessä sitä, että rahahanat suljetaan juuri demokraattiosavaltioilta.

- Demokraattien pitää tiedostaa, että he pakottivat Valkoisen talon ja presidentin tähän asemaan, ja jos he eivät halua lisävahinkoa kannattajilleen kotona, heidän pitää avata jälleen hallinto, Leavitt kertoi New Republic -lehden mukaan.

Trumpin hallinto ilmoitti sulun alettua myös jäädyttävänsä 18 miljardin dollarin edestä liittovaltion rahoitusta infrastruktuurihankkeille New Yorkissa. Päätöstä perusteltiin hallinnon DEI-politiikalla eli monimuotoisuutta koskevien sääntöjen vastustamisella. Demokraattijohtajat Chuck Schumer ja Hakeem Jeffries edustavat New Yorkia kongressissa.

Torstaina Trump sanoi toteuttavansa uhatut liittovaltion työntekijöiden joukkoirtisanomiset. Hallinnon sulun vuoksi arviolta noin 750 000 työntekijää on lomautettu.

”Demokraateilla ei muita keinoja”

LIITTOVALTION hallinnon sulut eivät ole tavattomia Yhdysvaltain lähihistoriassa. Rahoituksen jatkaminen vaatii aika ajoin vähintään 60 senaattorin ääntä satapaikkaisessa senaatissa, eli kumpikaan puolue ei yleensä pysty sitä yksin hyväksyttämään.

- Budjettikeskustelua käytetään aseena poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Demokraateilla ei ole juuri mitään muita keinoja kuin tämä, niin he ovat katsoneet, että tämä kannattaa. Tässä on siis kyse terveydenhuollosta. jonka seurauksena todennäköisesti miljoonat tulevat menettämään oikeutensa terveysvakuutukseen, kertoo Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen STT:lle.

- Demokraatit katsovat, että tämä uhkapeli on poliittisesti kannattavaa. Valtionhallinnon seisahdushan on aina tappiollista kaikille. Siitä tulee taloudellisia tappioita, siitä tulee kansallisen turvallisuuden uhkia ja siitä tulee yksittäisille kansalaisille kaikenlaista hankaluutta, kun asiat eivät toimi eikä välttämättä saa jotain tukia.

Aiempiin sulkuihin verrattuina on Heiskasen mukaan poikkeuksellista, kuinka selvästi toimet kohdistetaan nyt yhden puolueen kannatusalueille. Trumpin toisen kauden yleiseen linjaan nähden se ei kuitenkaan ole mikään yllätys.

- On toki poikkeuksellista, että näin räikeästi kohdistetaan toimia demokraattivoittoisiin, poliittisten vastustajien osavaltioihin, mutta ei tämä Trumpin hallinnon valossa ole poikkeuksellista. Hän lupasi kampanjassaan olevansa kostaja ja tekevänsä toimia poliittisten vastustajien nujertamiseksi tavalla tai toisella.

HEISKANEN viittasi Trumpin vaalikampanjan aikaiseen puheeseen, jossa hän sanoi olevansa äänestäjiensä ”kosto” (engl. retribution). Trumpin retoriikka ei ole pehmennyt presidentiksi paluun jälkeen.

- Trump sanoi ääneen Charlie Kirkin muistotilaisuuden puheessa vihaavansa vastustajiaan. Tässä ei toimita perinteisten politiikan pelisääntöjen tai totutun retoriikan mukaisesti.

”Molemmilla kovat piipussa”

Heiskasen mukaan liittovaltion hallinnon sulusta ei ole helppoa tietä ulos.

- Tässä pelataan tosi kovilla panoksilla. Molemmilla on tavallaan kovat piipussa, koska tämä on demokraateille ainut vipuvarsi, mikä heillä on. He ovat käytännössä olleet täysin kädettömiä, koska heillä on vähemmistöasema sekä edustajainhuoneessa että senaatissa.

- Se, miten tässä tulee käymään, riippuu pitkälle siitä, miten tästä asiasta viestitään ja kuka voittaa viestintäsodan. Se, miten tämän asian ymmärtää tai miten se tulkitaan, riippuu siitä, mitä viestimiä kansalaiset seuraavat, eli seurataanko politisoituneita valtavirtamedioita vai jotain podcasteja ja somealustoja. Ihmisten reaktio riippuu siitä.

TRUMPIN hallinnon taktiikkana näyttää olevan se, että demokraattien huolet terveydenhuollosta maalataan salakavalaksi laittomien maahanmuuttajien auttamiseksi.

- (Varapresidentti) J. D. Vance puhuu esimerkiksi, että tässä demokraatit haluavat antaa laittomasti maassa oleville terveydenhuoltoa. Se ei pidä paikkaansa ollenkaan. Asiat, joista tässä kiistellään, eivät liity maahanmuuttajien tai paperittomien terveydenhuoltoon mitenkään, Heiskanen sanoo.

