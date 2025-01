Trump: Lisää sotilaita Meksikon rajalle

Yhdysvaltain tuore presidentti Donald Trump on määrännyt lisää sotilaita Meksikon rajalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin tiedottajan mukaan 1 500 sotilaan lähettäminen etelärajalle on osa toimenpiteitä maahanmuuton torjumiseksi. Lisäsotilaiden myötä rajalla on yhteensä 4 000 Yhdysvaltain sotilasta.

Joukkojen on tarkoitus työskennellä rajaesteiden asettamisen ja muiden rajatehtävien parissa. Sotilaat on viranomaisten mukaan lähetetty jo asemiinsa, ja ensimmäisten tehtävien on määrä alkaa seuraavien vuorokausien aikana.

Sotilaiden on tarkoitus myös auttaa siirtolaisten karkottamisessa maasta.

Rajaturvallisuus ja maahanmuutto ovat Trumpin keskeisiä teemoja uudella kaudellaan. Heti virkaan astuttuaan Trump esimerkiksi julisti hätätilan maan etelärajalle.

Trump on useaan otteeseen kuvaillut Yhdysvaltoihin kohdistuvaa laitonta maahanmuuttoa ”hyökkäykseksi”, ja se oli hänen keskeisiä kampanjateemojaan.

TRUMP on keskeyttänyt jo luvan saaneiden pakolaisten saapumisen Yhdysvaltoihin. Tämä selviää muistiosta, joka tuli julkisuuteen keskiviikkona.

Ohjeistus keskeytyksestä lähetettiin ryhmille, jotka työskentelevät saapuvien pakolaisten parissa. Tapausten käsittely sekä pakolaisten siirtäminen vastaanottokeskuksiin on määrätty keskeyttämään.

Yhdysvaltoihin jo sijoitetut pakolaiset saavat jatkossakin palveluja suunnitellusti, ohjeistuksessa kerrotaan.

Asia linjattiin Trumpin maanantaina allekirjoittamassaan päätöksessä. Sen mukaan pakolaisten maahanpääsy keskeytetään 27. tammikuuta.

Yhdysvaltain uusi ulkoministeri Marco Rubio sanoi lausunnossaan keskiviikkona, että ulkoministeriö ei enää ryhdy toimiin, jotka helpottavat tai rohkaisevat maahanmuuttoa. Rubio on itse kuubalaisten maahanmuuttajien lapsi.

Rubion mukaan diplomaattisuhteet muiden maiden kanssa asettavat jatkossa etusijalle Yhdysvaltojen rajojen turvaamisen sekä ”laittoman ja epävakautta aiheuttavan maahanmuuton pysäyttämisen sekä laittomien maahanmuuttajien palauttamisesta neuvottelemisen”.

Viime vuonna Yhdysvaltoihin saapui yli 100 000 pakolaista, mikä on eniten kolmeen vuosikymmeneen.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan maailmassa on arviolta 43,7 miljoonaa pakolaista ja kaikkiaan noin 122,6 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kotoaan.

TRUMP on jatkanut uusien päätösten tekemistä. Keskiviikkona Vakoinen talo kertoi, että Trump on luokitellut Jemenin huthit ulkomaiseksi terroristijärjestöksi.

Aiemmin Trump on luokitellut terroristijärjestöiksi muun muassa Meksikon huumekartellit.

Edeltävä presidentti Joe Biden oli poistanut Jemenin hutheilta terroristiluokittelun, jonka Trump oli aiemman kautensa lopuksi allekirjoittanut. Bidenin päätöksen taustalla oli avustusjärjestöjen pelko siitä, että ne joutuisivat vetäytymään maasta sen takia. Järjestöjen on tehtävä huthien kanssa yhteistyötä, sillä huthit hallitsevat isoa osaa maasta.

Iranin tukemat huthit ovat käyneet sisällissotaa Jemenin hallitusta vastaan vuodesta 2014 lähtien. Ryhmä on tehnyt toistuvasti iskuja Israelia sekä Punaisenmeren kautta kulkevaa laivaliikennettä vastaan.

Yli vuosikymmenen kestäneen konfliktin takia suuri osa Jemenin 19,5 miljoonasta asukkaasta on vailla ruokaa, puhdasta vettä tai terveydenhuoltoa. YK:n mukaan yli puolet väestöstä tarvitsee humanitaarista apua.