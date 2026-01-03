Trump: Maduro teki pahoja asioita, nyt Venezuela on vapaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perustellut iskua Venezuelaan maan aiheuttamalla huumerikollisuudella sekä amerikkalaisten öljyvarojen ”varastamisella”. Demokraatti Demokraatti

Lauantai-iltana Suomen aikaa pitämässään tiedotustilaisuudessa Trump kehui asevoimiensa onnistuneen täydellisesti Venezuelan puolustuksen lamauttamisessa ja presidenttipari Maduron kaappaamisessa ilman omia tappioita.

Hänen mukaansa iskusta ei kerrottu etukäteen edes Yhdysvaltain kongressille, koska ”siellä on liikaa vuotajia”.

Maduro puolisoineen kuljetetaan tuomiolle Yhdysvaltoihin merivoimien sota-aluksella.

Pitkässä ja aiheiltaan poukkoilevassa tiedotustilaisuudessa Trump luetteli medialle Venezuelan syntejä: huumekaupan tukemista, murhia, huumekuolemien ja Yhdysvaltain kaupunkeja riivaavan jengiväkivallan mahdollistamista, raskasta aseistautumista.

Presidentti Maduro teki amerikkalaisille kokaiinitehtaillaan ja huumeverkostoillaan tavattoman ”pahoja asioita”, Trump kertoi, ja siksi Yhdysvaltojen piti lopulta toimia.

Läntinen pallonpuolisko on Trumpin mukaan nyt iskun jälkeen turvallisempi paikka. Lisää aiheesta Professori: Yhdysvaltain isku Venezuelaan tulkitaan todennäköisesti laittomaksi hyökkäykseksi

PRESIDENTIN mukaan Yhdysvallat tulee olemaan paikalla Venezuelassa vielä jonkin aikaa varmistamassa maan tulevan vallanvaihdon toteutumista. Sotilaidensa vetäytymisaikataulusta hän ei sanonut mitään.

Yhdysvallat johtaa Venezuelaa tällä hetkellä, ja maan asukkaille koittaa vapaus jota he ovat kaivanneet, Trump julisti. Hänen hallintonsa on nimeämässä paraikaa edustajiaan Venezuelan valtionhoitajiksi.

Maan infra pannaan kuntoon, ja samalla Yhdysvaltain öljyteollisuus tulee saamaan takaisin menettämänsä jalansijan Venezuelan öljyalalta, presidentti lupaa.

Trumpin mielestä Venezuela ryösti yhdysvaltalaista omaisuutta, kun se kansallisti öljyteollisuutensa 1970-luvun lopulla. Trump kauhisteli, miksei kukaan hänen edeltäjänsä Yhdysvaltain johdossa ole ennen häntä ”uskaltanut” tehdä asialle mitään.

ISKUA ON kansainvälisten asiantuntijoiden arvioissa pidetty Venezuelan valtion suvereniteetin loukkaamisena ja vähintäänkin kansainvälisen oikeuden vastaisena.

Toisaalta Maduron voittamia presidentinvaalejakin on pidetty vilpillisinä. Esimerkiksi EU:n mukaan hän ei ollut vallassa laillisesti.

Oppositiojohtaja, Nobelin rauhanpalkinnon saanut Maria Corina Machado on iloinnut viestipalvelu X:ssä maansa vapautumisesta Maduron vallasta.

Hänen mielestään opposition ehdokkaana edellisissä presidentinvaaleissa 2024 ollut Edmundo Gonzalez Urrutia pitäisi nostaa maan johtoon.