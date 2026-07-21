Ulkomaat
21.7.2026 05:45 ・ Päivitetty: 21.7.2026 05:45
Trump mätkäisi Kanadalle 50 prosentin lisätullit – syynä syrjintä ja rajan ylittänyt savu
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50 prosentin tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä.
Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan.
Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja.
Uusimpien tuontitullien alle joutuu tuotteita, jotka ovat osa Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon välistä vapaakauppasopimusta (USMCA), joka solmittiin vuonna 2018. Carney sanoi tehneensä ehdotuksia maiden välisten kiistojen ratkaisemiseksi ja USMCA:n uudistamiseksi.
Valkoinen talo sanoo Kanadan olevan Kiinan lisäksi ainoa maa, joka on kostanut Trumpin aiemmin asettamien tuontitullien vuoksi.
Trumpin viimeisin kiista Kanadan suuntaan on liittynyt Kanadassa riehuneisiin metsäpaloihin, joista noussut savu on kulkenut tuulten mukana Yhdysvaltoihin aiheuttaen jopa vaarallisen heikkoa ilmanlaatua. Trump uhkasi viime viikolla lisäävänsä Kanadan tuontitulleja savun vuoksi.
Nyt ilmoitettujen tuontitullien yhteydessä Valkoinen talo sanoi Kanadan olevan Kiinan lisäksi ainoa maa, joka on kostanut Yhdysvalloille Trumpin aiemmin asettamien tuontitullien vuoksi. Valkoisen talon mukaan moni Kanadan provinssi on lakannut ostamasta esimerkiksi yhdysvaltalaista alkoholia.
Carney sanoi, ettei Kanada ole tehnyt muuta kuin vastannut Yhdysvaltojen tuontitulleihin samalla mitalla.
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