Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

21.7.2026 05:45 ・ Päivitetty: 21.7.2026 05:45

Trump mätkäisi Kanadalle 50 prosentin lisätullit – syynä syrjintä ja rajan ylittänyt savu

Mandel NGAN / AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50 prosentin tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan.

Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja.

Uusimpien tuontitullien alle joutuu tuotteita, jotka ovat osa Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon välistä vapaakauppasopimusta (USMCA), joka solmittiin vuonna 2018. Carney sanoi tehneensä ehdotuksia maiden välisten kiistojen ratkaisemiseksi ja USMCA:n uudistamiseksi.

Valkoinen talo sanoo Kanadan olevan Kiinan lisäksi ainoa maa, joka on kostanut Trumpin aiemmin asettamien tuontitullien vuoksi.

Trumpin viimeisin kiista Kanadan suuntaan on liittynyt Kanadassa riehuneisiin metsäpaloihin, joista noussut savu on kulkenut tuulten mukana Yhdysvaltoihin aiheuttaen jopa vaarallisen heikkoa ilmanlaatua. Trump uhkasi viime viikolla lisäävänsä Kanadan tuontitulleja savun vuoksi.

Nyt ilmoitettujen tuontitullien yhteydessä Valkoinen talo sanoi Kanadan olevan Kiinan lisäksi ainoa maa, joka on kostanut Yhdysvalloille Trumpin aiemmin asettamien tuontitullien vuoksi. Valkoisen talon mukaan moni Kanadan provinssi on lakannut ostamasta esimerkiksi yhdysvaltalaista alkoholia.

Carney sanoi, ettei Kanada ole tehnyt muuta kuin vastannut Yhdysvaltojen tuontitulleihin samalla mitalla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
20.7.2026
Orpo ei ole huolissaan: ”Tässä ei ole tehty mitään väärää”
Lue lisää

Eeva Lennon

Ulkomaat
20.7.2026
Eeva Lennonin analyysi: Tätä kaikkea britit Andy Burnhamilta odottavat – ja pelkäävätkin
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
17.7.2026
Arvio: Lapualaisoopperan kummitus repii farssia nuorten teatterilaisten angstikimarasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU