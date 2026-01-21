Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

21.1.2026 15:05 ・ Päivitetty: 21.1.2026 16:22

Trump moitti Tanskaa kiittämättömäksi – ”Minun ei tarvitse käyttää voimaa”

Fabrice COFFRINI / AFP / LEHTIKUVA
Trump puhui Davosissa 21. tammikuuta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei aio käyttää voimaa Grönlannin valtaamiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump sanoi puheessaan Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa, että Yhdysvallat olisi pysäyttämätön, jos maa käyttäisi voimaa. Trump totesi kuitenkin, että Yhdysvallat ei aio tehdä näin.

- Tämä on luultavasti merkittävin lausunto, jonka olen antanut, koska ihmiset luulivat, että käyttäisin voimaa. Minun ei tarvitse käyttää voimaa. En halua käyttää voimaa. En käytä voimaa, Trump sanoi.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ainoastaan pyytää saavansa itselleen paikan, jonka nimi on Grönlanti.

TRUMP sanoi myös, että ainoastaan Yhdysvallat on kykenevä puolustamaan Grönlantia. Hän vaatii välittömiä neuvotteluja Grönlannin saamiseksi.

Trump katsoo Tanskan olevan kiittämätön.

Puheessaan Trump sanoi myös, että ei ollut aikeissa puhua Grönlannista.

Trump sanoi puheessaan myös, että sotilasliitto Nato on kohdellut Yhdysvaltoja epäreilusti.

Trumpin mielestä Yhdysvallat antaa Natolle paljon, mutta saa vain vähän vastapainoksi. Hän toi esiin olevansa kriittinen Natoa kohtaan mutta myös auttaneensa Natoa.

Trumpilla on ollut kitkaa Nato-liittolaisten kanssa, sillä hän haluaa Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvalloille.

PUHEENSA alkupuolella Trump ilmoitti rakastavansa Eurooppaa, mutta hänestä Eurooppa ei ole matkalla oikeaan suuntaan.

Trump sanoi, että ei enää tunnista osia Euroopasta.

- En tarkoita tätä positiivisella tavalla, vaan hyvin negatiivisella, Trump sanoi.

Hän kritisoi muun muassa vihreän energian käyttöä ja maahanmuuttoa.

Trump aloitti puheensa Maailman talousfoorumissa käymällä läpi toisen kautensa ensimmäisen vuoden saavutuksia. Hän puhui muun muassa siitä, että Yhdysvallat on maailman talouden moottori, jota Eurooppa seuraa.

HÄN sanoi tuovansa mukanaan ”ilmiömäisiä uutisia” Yhdysvalloista ja kehui muun muassa maansa taloustilannetta.

- Talous kukoistaa, hän sanoi.

Trumpin puhe alkoi lähes ajallaan, vaikka hän saapui Sveitsiin tunteja myöhässä.

- On hienoa olla taas kauniissa Davosissa, Sveitsissä, ja puhua niin monille kunnioitettaville yritysjohtajille, monille ystäville – ja muutamille vihollisille, Trump lohkaisi puheensa alussa.

Toimituksen valinnat

