Trump: Nimeän Antifan terroristiseksi liikkeeksi

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump aikoo nimetä Antifan keskeiseksi terroristiseksi liikkeeksi. Antifa-termi tarkoittaa antifasismia, mutta sillä viitataan myös erilaisiin äärivasemmistolaisiin ryhmittymiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvalloissa poliittiset jakolinjat ovat kärjistyneet sen jälkeen, kun oikeistolainen poliittinen aktivisti Charlie Kirk ammuttiin noin viikko sitten. Esimerkiksi Trumpin apulaiskansliapäällikkö ja keskeinen neuvonantaja Stephen Miller on syyttänyt Kirkin kuolemasta ”laajaa kotimaista terroriliikettä” ja sanonut hallinnon tähtäävän tämän niin kutsutun liikkeen hajottamiseen.

- Aion myös vahvasti suosittaa, että Antifaa rahoittavien tahojen toimet tutkitaan perusteellisesti, Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussa.

Hän luonnehti Antifaa sanoilla ”sairas, vaarallinen, radikaalivasemmistolainen katastrofi”.

TRUMPILLA oli jo ensimmäisellä kaudellaan tavoitteena luokitella Antifa terroristiseksi toimijaksi. Yhdysvalloilla ei kuitenkaan ole ollut listausta kotimaisista terroristisista järjestöistä.

Uutiskanava CNN:n mukaan onkin epäselvää, millaisia vaikutuksia terroristiseksi liikkeeksi luokittelulla käytännössä olisi. Laitonta on tukea aineellisesti hallinnon ulkomaisiksi terroristijärjestöiksi luokittelemia ryhmiä, mutta uutiskanavan mukaan vastaavaa lainsäädäntöä ei ole kotimaisille toimijoille.

CNN:n mukaan toimien kohdistaminen voisi olla vaikeaa myös siksi, että Antifalla ei tyypillisesti ole selvää rakennetta ja johtoa, vaan kyse on yksilöiden tai ryhmien verkostomaisesta toiminnasta.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Center for Strategic & International Studies (CSIS) analysoi vuonna 2021 Antifan toimintaa. Sen mukaan Antifa muodostaa Yhdysvalloissa verrattain pienen uhan, erityisesti verrattuna väkivaltaisiin valkoisen ylivallan kannattajiin tai järjestäytyneisiin, hallintoa vastustaviin ekstremisteihin.