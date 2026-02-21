Trump nimitteli tuomareita limanuljaskoiksi – professori pitää korkeimman oikeuden päätöstä tärkeänä

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden perjantainen päätös siitä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin poikkeuslain nojalla asettamat tullit ovat perustuslain vastaisia, on merkittävä, sanoo Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen professori Benita Heiskanen STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Korkein oikeus kumosi päätöksellään Trumpin määräämät, Heiskasen mukaan mielivaltaisesti ja erilaisten oikkujen perusteella asettamat laajat tuontitullit.

- Korkein oikeus on nyt ottanut kannan vallan kolmijakoon. Se on itsessään tärkeä asia ja merkittävä päätös, Heiskanen sanoo.

Tullit kuuluvat kongressin toimivaltaan, mutta Trump on tähän saakka ohittanut kongressin. Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen Trump ilmoitti, että Yhdysvallat ottaa käyttöön uudet kymmenen prosentin tuontitullit.

Nämä tullit voivat kuitenkin olla voimassa vain 150 päivää ennen kuin ne pitää hyväksyttää kongressilla.

- Kongressin päätäntävalta tuodaan tähän mukaan, ja se on minun mielestäni tärkeä periaatteellinen kysymys, Heiskanen sanoo.

TRUMP käytti perjantaina pitämässään puheessa korkeimman oikeuden tuomareista nimitystä ”slimeballs” eli limanuljaskat. Trump on nimittänyt yhdeksästä tuomarista kolme – Neil Gorsuchin, Brett Kavanaugh’n ja Amy Coney Barrettin. Kaikki kolme tuomaria kuuluvat oikeuden konservatiiveihin.

- Reaktio oli voimakas, Trump oli hyvin vihainen ja tuohtunut, sanoo Heiskanen.

Trump myös väitti, että ulkovallat ovat vaikuttaneet korkeimman oikeuden päätökseen. Heiskanen kiinnittää huomiota siihen, että Trump ei kuitenkaan sanonut ohittavansa päätöstä.

- Trump oli eri mieltä mutta yritti tulkita päätöstä ristiriitaisesti niin, että se oli jollakin tavalla kuitenkin hänen voittonsa.

Trumpin suosio on laskussa. Heiskasen mukaan amerikkalaiset eivät koe, että heidän taloustilanteensa olisi parantunut niin kuin Trump lupasi. Lisäksi Trumpin ja muiden vallanpitäjien yhteydet tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin ovat herättäneet hänen mukaansa syvää pettymystä Trumpin kannattajissa. Oikeusministeriö ei ole tähän mennessä julkaissut kaikkia sen hallussa olevia Epstein-asiakirjoja ja on ilmoittanut, ettei aio niin tehdäkään.

- Kaikki näkemäni mielipidemittaukset puhuvat sen puolesta, että se on suurin yksittäinen kysymys, joka vaikuttaa Trumpin kannatukseen kaikkien ryhmien keskuudessa.

TRUMP on selvinnyt monenlaisesta sopasta, ja hänestä onkin käytetty nimitystä Teflon Don. Epstein-skandaali on kuitenkin Heiskasen mukaan ensimmäinen asia, joka on saanut aikaan ison notkahduksen kannatuksessa. Trumpin uskollinen tukija ja salaliittoteoreetikko Marjorie Taylor Greenekin erosi kongressista tammikuussa.

Heiskasen mukaan asia ”venyy ja paukkuu”, sillä muun muassa tiedotusvälineet käyvät edelleen läpi viimeisimpiä, Yhdysvaltain oikeusministeriön helmikuussa julkaisemia Epstein-asiakirjoja.

- Riippuen kongressivaalien tuloksesta ei ole mitenkään selvää, että ei tulisi lisää paljastuksia tai lisää asiakirjoja.

Heiskanen uskoo, että Britannialla on Epstein-asiassa iso rooli, koska maassa on suhtauduttu esimerkiksi korkean tason poliitikkojen Epstein-yhteyksiin Yhdysvaltoja vakavammin. Poliisi pidätti torstaina entisen prinssi Andrew’n eli Andrew Mountbatten-Windsorin.

Heiskanen uskoo, että Epstein voi nousta marraskuussa olevien välivaalien tärkeimmäksi kysymykseksi.

- Olen sitä mieltä, että Epstein-asia on vasta alkutekijöissään. Tämä on asia, johon Maga-jäsenet suhtautuvat intohimoisemmin kuin mihinkään muuhun kysymykseen.

Heiskasen mukaan Trumpilla on kuitenkin edelleen kaikki avaimet käsissään. Vielä ei ole ollut näkyvissä, että esimerkiksi edustajainhuoneen ja senaatin jäsenet alkaisivat pistää Trumpille laajasti kampoihin.

DEMOKRAATIT eivät ole suosittu puolue, ja presidentti Joe Bidenin kausi koettiin hyvin ongelmalliseksi. Puolueessa on myös meneillään sukupolvikriisi.

- Nuoret sukupolvet haluaisivat valtaa, mutta kahdeksankymppiset roikkuvat edelleen vallan kahvassa.

Demokraatit ovat kuitenkin menestyneet erikoisvaaleissa. Tammikuussa demokraatit voittivat Texasissa vaalipiirin, jonka Trump voitti presidentinvaaleissa 17 prosenttiyksiköllä.

- Edustajainhuoneen kannalta näyttää hyvältä. Senaatti on vaikea voittaa, ja se vaatisi täydellistä onnistumista ja ihmisten mobilisointia.

Etenkin maahanmuuttopoliisin ICE:n mielivaltainen toiminta on saanut ihmisiä aktivoitumaan.

- Ruohonjuuriaktivismi on vahvaa, Heiskanen sanoo.

