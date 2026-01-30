Ulkomaat
30.1.2026 12:14 ・ Päivitetty: 30.1.2026 13:18
Trump nimitti Fedille pääjohtajan
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on valinnut maan keskuspankin Fedin uudeksi pääjohtajaksi Kevin Warshin. Trump kertoo asiasta omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa.
Trump sanoo tunteneensa Warshin pitkään ja kuvailee tätä luotettavaksi. Trumpin mukaan hänellä ei ole epäilystäkään, ettei Warshista tulisi yksi keskuspankin historian suurista pääjohtajista, ”ellei jopa paras.”
Warsh, 55, on aiemmin toiminut Fedin johtokunnassa vuosina 2006-2011. Hänen nimityksensä keskuspankin pääjohtajaksi vaatii vielä senaatin hyväksynnän.
Warshin valinta oli mediassa ennakkoon liikkuneiden tietojen mukaan odotettu. Hänen lisäkseen ehdokaskilvassa olivat loppumetreillä mukana myös Fedin johtokunnan nykyinen jäsen Christopher Waller, varainhoitoyhtiö BlackRockin korkosijoitusjohtaja Rick Rieder ja Valkoisen talon talousneuvoston johtaja Kevin Hassett.
FEDIN nykyisen pääjohtajan Jerome Powellin kausi päättyy toukokuussa. Trump on toisella presidenttikaudellaan painostanut Fediä ja erityisesti Powellia saadakseen Fedin laskemaan ohjauskorkojaan nopeammin kuin keskuspankki on tehnyt.
Trumpin painostus on herättänyt huolta keskuspankin riippumattomuudesta, millä voi olla asiantuntijoiden mukaan merkittäviä vaikutuksia maailman suurimman talouden toiminnalle. Kun Trumpin korkopainostuksen ennakoidaan vain jatkuvan, kysymys kuuluu, miten Warsh tulee puolustamaan keskuspankin itsenäisyyttä poliittisen paineen keskellä.
New Yorkista kotoisin oleva Warsh on viime aikoina ollut aiempaa kriittisempi Fediä kohtaan. Hän on julkisuudessa kannattanut useita Trumpin ja tämän hallinnon kantoja.
TRUMP harkitsi Warshia Fedin johtoon jo ensimmäisellä presidenttikaudellaan, mutta hän päätyi tuolloin valitsemaan tehtävään Powellin.
Trump on jatkanut keskuspankin painostamista muun muassa pyrkimällä erottamaan Fedin johtokuntaan kuuluvan Lisa Cookin väitettyjen asuntolainapetosten takia. Kiista on edennyt Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen, josta odotetaan merkittävää ennakkotapausta siitä, kuinka paljon valtaa presidentillä on keskeisten Fedin viranhaltijoiden erottamisessa.
Lisäksi Trumpin hallinto on käynnistänyt Powellia koskevan tutkinnan, joka liittyy keskuspankin pääkonttorin remonttiin. Powell on pitänyt tutkintaa uhkana Fedin itsenäisyydelle.
Päivitetty klo 15.17.
