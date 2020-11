Trump palasi Twitteriin – ei merkkiäkään luovuttamisesta

Mikään ei viittaa siihen, että Trump olisi perääntymästä väitteestään, jonka mukaan hän on voittanut vaalit ja vaalivilppi on ollut laajaa.

– Näemme monia valaehtoisia todistuksia, että vaalivilppiä on toteutunut, Trump muun muassa viittaa.

Hänen mukaansa erityisesti Philadelphiassa ja Detroitissa on ollut ongelmia.

Tviitit eivät ainakaan kerro tästä.

….Supreme Court Justice to compel them to separate ballots that were received after the legislative deadline. It required the intervention of Justice Alito. That’s a large group of ballots. When you talk about systemic problems, it’s about…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020