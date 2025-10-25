Ulkomaat
25.10.2025 08:42 ・ Päivitetty: 25.10.2025 08:42
Trump Pohjois-Korean tunnustamisesta ydinasevaltioksi: ”Sanonpa vain, että heillähän on paljon ydinaseita”
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo pitävänsä Pohjois-Koreaa ainakin jonkinasteisena ydinasevaltiona.
Trump teki luonnehdintansa, kun häneltä kysyttiin, mitä mieltä hän on Pohjois-Korean vaatimuksesta, jonka mukaan Yhdysvaltojen on tunnustettava Pohjois-Korea ydinasevaltioksi ennen kuin neuvottelut maiden välillä ovat mahdollisia.
- Kun sanotaan, että heidät pitäisi tunnustaa ydinasevaltiona, niin sanonpa vain, että heillähän on paljon ydinaseita, Trump sanoi.
Trump on sanonut haluavansa tavata Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin. Virkamieslähteiden mukaan tapaaminen ei ole ohjelmassa ainakaan Trumpin nykyisellä Aasian-matkalla, jolle hän lähti aamulla Suomen aikaa.
Kyseessä on Trumpin ensimmäinen matka Aasiaan sen jälkeen, kun hän aloitti toisen kautensa tammikuussa.
Trumpin on määrä tavata Kiinan presidentti Xi Jinping Etelä-Koreassa ensi viikolla järjestettävässä Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) huippukokouksessa.
ETELÄ-KOREAN yhdistymisministeri Chung Dong-young puolestaan sanoi perjantaina, että mahdollisuus Trumpin ja Kimin tapaamiselle olisi huomattava. Eteläkorealaisministerin mukaan Pohjois-Korea vaikuttaa kiinnittävän huomiota Yhdysvaltoihin ja erilaiset merkit viittaavat mahdolliseen tapaamiseen.
Trump on aiemmin sanonut toivovansa tapaavansa Kimin mahdollisesti jo tänä vuonna.
Kim on ilmaissut, että olisi valmis keskusteluihin, jos Yhdysvallat luopuu vaatimuksesta, että Pohjois-Korea luopuisi ydinaseista.
Kim ja Trump ovat viimeksi tavanneet vuonna 2019. Tuolloin he tapasivat Koreoiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Kaikkiaan kaksikko tapasi toisensa kolme kertaa Trumpin ensimmäisellä kaudella.
Tapaamiset eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään, koska osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, kuinka paljon Pohjois-Korea vähentäisi ydinaseistustaan ja mitä se saisi siitä vastineeksi.
Pohjois-Korean mukaan sen aseman ydinasevaltiona on ”peruuttamaton”.
Kommentit
