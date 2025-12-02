Ulkomaat
2.12.2025 06:19 ・ Päivitetty: 2.12.2025 06:19
Trump sekaantuu Hondurasin vaaleihin – Ehdokkaat lähes tasoissa
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Hondurasin vaaliviranomaisten yrittävän muuttaa maan presidentinvaalien tuloksia. Trump on ilmaissut tukensa oikeistolaiselle Nasry Asfuralle, joka johti niukasti liberaalipuolueen ehdokasta Salvador Nasrallaa.
Vaaliviranomaisten johdon mukaan kaksi kärkiehdokasta oli käytännössä tasoissa, kun äänistä oli laskettu lähes 60 prosenttia. 67-vuotias Asfura johti kisaa tuolloin vain reilulla 500 äänellä. Vaaliviranomainen pyysi hondurasilaisilta kärsivällisyyttä ääntenlaskun jatkuessa.
Kolmannelle sijalle on jäänyt vasemmistolainen Rixi Moncada, 60, joka edustaa istuvan presidentin Xiomara Castron Libre-puoluetta.
TRUMP sanoi Truth Social -alustallaan, että vaaliviranomaiset saisivat maksaa, jos yrittäisivät muuttaa tuloksia.
Trump on myös uhannut leikata Yhdysvaltojen tukea Hondurasille, jos Asfura häviää vaalit.
Trump ilmoitti ennen vaaleja armahtavansa Hondurasin entisen presidentin Juan Orlando Hernandezin, joka suorittaa 45 vuoden vankeusrangaistusta Yhdysvalloissa muun muassa huumerikoksista.
Presidentin lisäksi vaaleissa valitaan myös parlamentti ja sadoittain uusia pormestareita.
