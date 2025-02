Trump syytti Ukrainaa sodan alkamisesta – ”Olisitte voineet tehdä diilin”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syytti Ukrainaa sodan alkamisesta puhuessaan toimittajille tiistaina Floridan Mar-a-Lagossa järjestetyssä mediatilaisuudessa. Hän kertoi myös olevansa pettynyt siihen, että Ukraina on valittanut tulleensa jätetyksi ulkopuolelle Yhdysvaltain ja Venäjän välisistä neuvotteluista.

- No, olette olleet tässä tilanteessa kolme vuotta. Teidän ei olisi pitänyt koskaan aloittaa tätä. Olisitte voineet tehdä diilin, Trump sanoi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen venäläinen vastinparinsa Sergei Lavrov tapasivat tiistaina Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa. Kaksikko keskusteli muun muassa Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan päättämisestä. Ukrainan hallinnon edustajia ei ollut paikalla keskusteluissa, ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kritisoinut tätä ratkaisua.

TRUMPILTA myös kysyttiin siitä, tukeeko Yhdysvallat vaatimuksia siitä, että Ukrainan pitäisi järjestää vaalit osana mitään sopimusta. Vaaliasia on yksi Venäjän paljon esillä pitämistä tavoitteista, ja se on iso osa Venäjän propagandaa, joka kyseenalaistaa presidentti Zelenskyin asemaa.

- He (ukrainalaiset) haluavat olla osa neuvotteluja, mutta voisi sanoa… Eikö Ukrainan kansalla pitäisi olla sananvaltaa? On pitkä aika siitä, että heillä oli vaalit. Tämä ei ole Venäjältä tullut asia, vaan se on tullut minulta, muilta mailta, Trump vastasi.