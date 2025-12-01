Trump taas optimistisena neuvotteluista: ”Ukrainalla on joitakin vaikeita pieniä ongelmia”

Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa Moskovaan tänään maanantaina, kertoo virkamieslähde. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suhtautuu optimisesti siihen, että sopimus sodan lopettamiseksi Ukrainassa on mahdollista saada aikaan.

Trump kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Ukrainan valtuuskunnan tapaaminen Floridassa päättyi myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

- Ukrainalla on joitakin vaikeita pieniä ongelmia, Trump sanoi toimittajille Yhdysvaltain presidentin virkakoneessa Air Force Onessa.

Mainitsemillaan ongelmilla Trump viittaa korruptiotutkintaan, jonka myötä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak jätti tehtävänsä aiemmin tällä viikolla.

- Mutta uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet päästä sopimukseen, Trump jatkoi.

YHDYSVALTALAINEN virkamieslähde kertoi sunnuntaina, että Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa Moskovaan maanantaina. Witkoffin on määrä keskustella tiistaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Wall Street Journalin lähteen mukaan Witkoffin kanssa Venäjälle matkaa maanantaina Trumpin vävy Jared Kushner. Aiemmin on kerrottu, että kaksikon on määrä esitellä Putinille Moskovassa uusi luonnos Yhdysvaltain kätilöimästä rauhansuunnitelmasta.

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan Floridan tapaaminen oli hyvin antoisa ja hyödyllinen. Vaikka neuvotteluissa tapahtui edistystä, jäi työtä vielä tehtäväksi, Rubio sanoi toimittajille muun muassa uutiskanava CNN:n ja uutistoimisto AFP:n mukaan.

- On paljon liikkuvia osia, ja on selvää, että tässä on mukana myös toinen osapuoli (Venäjä), jonka pitää olla myös mukana yhtälössä, Rubio sanoi.

Ukrainan valtuuskuntaa Floridassa johtanut Rustem Umjerov kertoi Facebookissa, että hän on informoinut presidentti Zelenskyiä neuvotteluissa saavutetusta ”merkittävästä edistyksestä”.

Presidentti Zelenskyi kommentoi vuorostaan neuvotteluja viestipalvelu X:ssä.

- On tärkeää – että kaikista asioista keskusteltiin avoimesti ja selkeästi keskittyen Ukrainan suvereniteetin ja kansallisten etujen varmistamiseen, Zelenskyi totesi.