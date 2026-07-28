Trump tapaa Zelenskyin ja Netanjahun – Myös Stubb osallistuu senaattorin hautajaisiin

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne.

Zelenskyin ja Trumpin tapaamisista ei ole puuttunut jännitystä. Tänä kesänä presidentit tapasivat sotilasliitto Naton huippukokouksen yhteydessä Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

Ukraina on viime aikoina kyennyt tekemään iskuja Venäjälle kriittisiin kohteisiin. Viime kuukausina Euroopan johto on useasti tuonut esiin, että Ukraina on sodassa paremmassa asemassa kuin pitkään aikaan.

Netanjahun kanssa Trump todennäköisesti keskustelee Iranista, jonka kanssa aselepo päättyi tässä kuussa. Aiemmin tässä kuussa Trump tapasi myös Libanonin presidentin Joseph Aounin, joka vaati tapaamisessa, että Israel vetäytyy kokonaan Libanonista.

ZELESNKYI ja Netanjahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Myös Suomen presidentti Alexander Stubb osallistuu Grahamin hautajaisiin pääkaupunki Washingtonissa.

Graham vaikutti paljon republikaanipuolueen ulkopolitiikan suuntaan. Hän myös monesti neuvoi presidentti Trumpia erityisesti Iraniin, Israeliin ja Ukrainaan liittyvissä asioissa.

Politico uutisoi huhtikuussa, että Graham oli yksi Iraniin hyökkäämisen äänekkäimmistä tukijoista. Monet asiantuntijat ovat kritisoineet Trumpia siitä, että Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksessä Iraniin ei otettu riittävästi huomioon iskujen seurauksia. Esimerkiksi Iranin toimet Hormuzinsalmessa olisi heidän mukaansa pitänyt voida ennakoida paremmin.

Yhdysvaltalainen uutiskanava ABC kirjoittaa, että Zelenskyin ja Grahamin välillä oli tiivis suhde ja että senaattori oli vieraillut Ukrainassa vain vähän aikaa ennen kuolemaansa.

STT/Milja Rämö