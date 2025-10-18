Trump: Ukrainan sota seis etulinjoille ja neuvottelupöytään – ”annetaan molempien julistautua voittajaksi ja historian päättää”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Venäjän ja Ukrainan pitäisi pysähtyä nyt siihen, missä maiden joukkojen etulinjat sijaitsevat ja aloittaa keskinäiset neuvottelut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää Trumpin ehdotusta ensimmäisenä askeleena laajempiin neuvotteluihin.

Trump kommentoi asiaa toimittajille, kun hänen lentokoneensa oli laskeutunut Floridaan.

- Menkää taistelulinjan mukaan, missä se onkin, tai muuten siitä tulee liian monimutkaista, Trump sanoi.

Venäjä on yli kolme ja puoli vuotta kestäneen hyökkäyssotansa aikana tunkeutunut Ukrainan etelä- ja itäosiin. Venäjä on vaatinut itselleen Donetskin, Luhanskin, Zaporizhzhjan ja Hersonin maakuntia, jotka se on osittain miehittänyt.

Trump suuntasi Floridaan tavattuaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Valkoisessa talossa perjantai-iltana Suomen aikaa.

Zelenskyi puolestaan katsoi Trumpin etulinjaehdotuksen olevan ensimmäinen askel laajempiin neuvotteluihin, kirjoittaa Washington Post -lehti. Zelenskyin mukaan suurimmat kysymykset riippuvat Putinista.

- Meidän täytyy pysähtyä siihen, missä olemme, hän on oikeassa, presidentti (Trump) on oikeassa, Zelenskyi sanoi toimittajille Valkoisen talon ulkopuolella.

Ukrainalaispresidentti jatkoi sanomalla, että etulinjoille pysähtymistä seuraisivat neuvottelut.

On aika lopettaa tappaminen ja tehdä diili.

TRUMPIN kanssa tavattuaan Zelenskyi soitti eurooppalaisille johtajille. Zelenskyi kertoi medialle puhelun jälkeen, että keskusteluun eurooppalaisten johtajien kanssa osallistui myös presidentti Alexander Stubb.

Puhelussa oli mukana muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Stubb kertoi viestipalvelu X:ssä niin ikään puhuneensa Zelenskyin ja muiden eurooppalaisten johtajien kanssa. Stubbin mukaan tuki Ukrainalle jatkuu vahvana.

- Tämä sisältää sotilaallisen ja taloudellisen avun, turvatakuut, tulitauon ja rauhanprosessin, Stubb kirjoitti.

TRUMP puolestaan sanoi kertoneensa Zelenskyille, että on aika lopettaa tappaminen ja tehdä diili. Trump kertoi ehdottaneensa samaa myös Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

- Annetaan molempien julistautua voittajaksi, annetaan historian päättää, Trump kirjoitti Truth Social -alustallaan Zelenskyin vierailun jälkeen.

Tunnelma Valkoisessa talossa vaikutti sopuisammalta kuin helmikuussa, kun Zelenskyi vieraili siellä viimeksi ilman tukivoimia. Tuolloin Zelenskyin, Trumpin ja Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen tapaaminen kärjistyi ilmiriidaksi.

Tämänkertaisen tapaamisen alussa Trump muun muassa kehui Zelenskyin asua erittäin tyylikkääksi ennen kuin kaksikko alkoi vastata toimittajien kysymyksiin.

ZELENSKYI sanoi tapaamisen jälkeen, ettei mahdollisesta Tomahawk-risteilyohjuksien toimittamisesta Ukrainalle ole tässä vaiheessa ilmoitettavaa.

Jo ennen Zelenskyin saapumista Valkoiseen taloon arvuuteltiin, aikooko Yhdysvallat antaa Ukrainalle presidenttien tapaamisen myötä pitkän kantaman iskuihin soveltuvia Tomahawk-ohjuksia.

Zelenskyi kertoi keskustelleensa pitkän kantaman ohjuksista Trumpin kanssa. Kaksikko kuitenkin Zelenskyin mukaan päätti, ettei ohjusasiaa kommentoida, koska Yhdysvallat ei halua tilanteen eskaloituvan.

Ukrainalaispresidentiltä kysyttiin, kuinka optimistisesti hän suhtautui Tomahawkien mahdolliseen toimittamiseen Yhdysvalloilta Ukrainalle tavattuaan Trumpin kanssa. Zelenskyi vastasi suhtautuvansa asiaan realistisesti.

Zelenskyi sanoi lisäksi, että Venäjä pelkää Yhdysvaltain Tomahawkeja.

Turvatakuut ovat kaikkein tärkein asia Ukrainalle.

Trump korosti perjantaina, että Yhdysvallat tarvitsee Tomahawkeja myös itse. Trump sanoi lisäksi, että Tomahawk-ohjukset ovat voimakkaita aseita, joiden käyttö voi johtaa eskalaatioon.

Lähde Ukrainan valtuuskunnasta kertoi, että Zelenskyi näytti Trumpille perjantaina karttoja venäläiskohteista, joihin iskemällä Putin voitaisiin pakottaa lopettamaan sota.

Lähde kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle ja muille medioille perjantai-iltana Suomen aikaa. Lähteen mukaan karttoihin on merkitty muun muassa Venäjän puolustuksen heikkoja kohtia.

ZELENSKYI sanoi perjantaina, että turvatakuut ovat kaikkein tärkein asia Ukrainalle. Hänen mukaansa Ukraina haluaa rauhaa, mutta Putin ei sitä halua. Tämän vuoksi painetta Putinia kohtaan pitää lisätä.

Trump taas sanoi Putinin haluavan lopettaa hyökkäyssodan Ukrainassa.

Trump ja Putin keskustelivat torstaina pitkään puhelimessa ja sopivat tapaavansa Unkarin pääkaupungissa Budapestissä.

Trump sanoi perjantaina Valkoisessa talossa, että on todennäköistä, että hän ja Putin tapaavat kahden kesken. Trumpin mukaan Zelenskyi kuitenkin pidetään tapaamisen kulusta ajan tasalla.

- Nämä kaksi johtajaa eivät pidä toisistaan, Trump sanoi viitaten Zelenskyiin ja Putiniin.